Política Social afirma que no pudo adelantar el dinero para los ucranianos por culpa de la infrafinanciación

No se puede adelantar el dinero que no se tiene. Este viene a ser el motivo que esgrimen desde la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia para explicar por qué no adelantaron con fondos propios la ayuda de 400 euros por familia a los ucranianos en situación de vulnerabilidad que hay en la Región de Murcia. En su lugar, esperaron hasta que el Estado les ingresó las cantidades acordadas, que alcanzan los cerca de 2 millones de euros, a finales del mes de octubre. "Olvidan que esta es la Comunidad Autónoma peor tratada por el Gobierno de España en lo que a financiación se refiere", responden.

Tal y como explicaron a La Opinión desde el Gobierno de España, desde el 3 de agosto la Región podía haber adelantado el dinero porque "ya estaba garantizado" con la publicación de los reales decretos que regulan la concesión directa de subvenciones a las autonomías. "Otras comunidades así lo hicieron", señalaron. Además, las mismas fuentes apuntaron que si el ingreso se hizo a finales de octubre fue porque la Comunidad presentó su solicitud al Ministerio para que le transfieran los fondos el día 3 del mismo mes. Desde el Gobierno murciano, además, remarcan que se les solicitó que utilizaran fondos propios "mientras ellos mandan el dinero más de medio año después de que se haya anunciado su envío". Tal y como explican desde Política Social, el 20 de septiembre se notificó desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el acuerdo de inicio del procedimiento y el 22 de septiembre, dos días más tarde, mandaron la solicitud. "Finalmente el 14 de octubre el gobierno central envió la resolución por la que se nos concede la subvención, y no es hasta el 28 y 30 de octubre cuando se manda el dinero finalmente", aseguran. Y todo ello, añaden, "sin contar las dificultades a las que técnicos y funcionarios se han encontrado con la redacción de los decretos y las exigencias que en ellos se contemplan, que han necesitado de aclaraciones por parte del Ministerio desde los servicios de la Comunidad Autónoma y que parece que quieren poner trabas en lugar de hacer más fácil y ágil el proceso". La Renta Básica de Inserción canalizará las ayudas Pese a los problemas, la Consejería abrirá la convocatoria para acceder a las ayudas antes de que termine el año, fecha tope impuesta por el Gobierno central, según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Isabel Franco, durante su comparecencia de este miércoles en la Asamblea Regional. Las ayudas serán articuladas a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que aprovechará la infraestructura existente con la Renta Básica de Inserción. Se trata de una ayuda económica directa de 400 euros por adulto y 100 euros por niño, sin límite de cuantía por unidad de convivencia, durante un período máximo de seis meses. Asimismo, Franco también avanzó que próximamente será remitida al Consejo de Gobierno la propuesta para que los ayuntamientos puedan solicitar ayudas por haber acogido en sus municipios a la ciudadanía ucraniana desplazada por la guerra.