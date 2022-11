¿Quién no ha escuchado estas últimas semanas en la Región de Murcia "aún no he hecho el cambio de armario"? Con unas temperaturas por encima de lo normal para estas fechas, tras un verano que se ha hecho eterno, los murcianos todavía no saben cómo vestirse, si salir con chaqueta o sin ella, de manga corta o con una capa fina. Ni siquiera las tiendas están dando salida a la ropa de abrigo. Lo peor es que esta situación parece no llegar a su fin: el otoño entrará de golpe y de manera brusca y, tras ese 'soplo de aire frío', los termómetros volverán a marcar valores por encima de lo normal.

A partir del viernes se comenzará a sentir 'de verdad' el tiempo otoñal, con un descenso de las temperaturas máximas y mínimas de entre cuatro y cinco grados. A eso se suma la inestabilidad con precipitaciones generalizadas en toda la Región, tanto en el interior como en el litoral, que irán remitiendo a lo largo de la jornada, según informa la delegación de la AEMET en la Región de Murcia. Murcia: máxima 21º y mínima 13

máxima 21º y mínima 13 Caravaca de la Cruz: máxima 18º y mínima 7

máxima 18º y mínima 7 Yecla: máxima 16º y mínima 6

máxima 16º y mínima 6 Cartagena: máxima 23º y mínima 14 El día más frío será este sábado, debido al cóctel de temperaturas en caída libre y vientos del noroeste con rachas fuertes. Los termómetros bajarán otros cuatro o cinco grados más y lo harán de manera más acusada en el litoral, aunque se recuperará la estabilidad atmosférica. La jornada estará marcada por esa bajada brusca de los valores con la que hará más frío de lo normal. Sin embargo, indican desde la AEMET, el domingo las temperaturas máximas ascenderán de nuevo y de cara a la semana que viene se situarán por encima de los valores comunes para esta época del año. En cuanto al resto de la Península, la entrada de un chorro polar dejará frío, lluvia y nieve. En definitiva, llega el frío, pero por poco tiempo ya que se recuperarán las temperaturas, con un "otoño más cálido de lo habitual en la Región", según la AEMET.