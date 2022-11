La ley del ‘solo sí es sí’ protagonizó este miércoles algunos minutos de la sesión de control al Gobierno regional. Por la mañana, la portavoz regional de Podemos, María Marín, echó en cara a la consejera de Igualdad, Isabel Franco, que Murcia lleve siendo dos años la segunda comunidad con mayor tasa de violencia de género.

«Me parece de un cinismo increíble que la persona que representa al Gobierno de la ley del ‘solo sí es sí’ y que está permitiendo la rebaja de condenas a violadores venga aquí a hablar de violencia de género», le respondió Franco. Entonces, Marín le contestó que «la ley del ‘solo sí es sí’ no rebaja las penas», e hizo responsable al «machismo terrible de una parte de la judicatura», lo que evidencia su «falta de formación en igualdad».

Ambas eran ajenas en esos momentos a que el Tribunal Supremo de la Región acababa de modificar la pena a un condenado por tentativa de agresión sexual. Con la reforma del Código Penal, el acusado ha visto rebajada su condena a cárcel ya que "la pena con la que se sanciona el delito tipificado ha sufrido una clara atenuación"

Miras habló de "bochorno"

Por la sesión vespertina, era el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, el que tildaba de "bochorno" la norma impulsada desde el Ministerio de Igualdad porque "está haciendo que automáticamente se rebajen las penas a violadores y abusadores sexuales en todo el país".

"Esas son las prioridades del Gobierno central. Es decir, la prioridad del Gobierno no era ayudar a las familias, era aprobar esta ley que estamos viendo lo que está trayendo", dijo López Miras, para quien "esto tiene que terminar ya porque las familias no aguantan más". "No solo no aguantan de que no se preocupen de lo que a ellos les está afectando y sus problemas; les preocupa sobre todo que estén desmontando todo un sistema, un ordenamiento jurídico por el único interés de una persona, de Pedro Sánchez", señaló.