El Ministerio de de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ingresó los fondos al Gobierno murciano para ayudar a los ucranianos refugiados en situación vulnerable en la Región los días 28 y 30 de octubre, hace poco más de dos semanas. Por ese motivo, ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo regional y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco, aún no se han podido tramitar las ayudas de 400 euros por familia y 100 euros por cada menor.

"Me pregunto por qué el ministro no habló de esas ayudas durante su última visita. Creo que no lo hizo porque sabía que el ingreso se había producido solo unos días antes", ha manifestado, refiriéndose al encuentro de José Luis Escrivá con agentes sociales y directivos de la Seguridad Social el pasado viernes. Franco ha recordado que la competencia en materia de personas desplazadas es estatal, por lo que ha rogado al Gobierno de España la "coordinación necesaria de los tres niveles de administración pública".

Asimismo, ha lamentado que su Consejería no pudiera desarrollar el Plan de Contingencia que se elaboró en abril para ayudar a los ciudadanos ucranianos desplazados en la Región, que incluía, entre otras medidas, un aumento de los recursos para los servicios de Atención Primaria en aquellas zonas que recibieran más cantidad de refugiados. El programa fue avalado por el Ministerio e incluso se preparó un decreto para desarrollarlo; sin embargo, desde el Gobierno de España anunicaron que estaban trabajando en iniciativas, obligando a la Consejería a paralizar su proyecto, ha explicado.

Fue el 2 de agosto, "seis meses después de la guerra", cuando el Ministerio publicó sus reales decretos que regulan la concesión directa de subvenciones a las comunidades para financiar la prestación de esta ayuda económica directa a los refugiados ucranianos sin recursos, que son los que quedaron fuera del sistema oficial de entidades de protección como Cepaim, Accem y Cruz Roja. "Habría sido más rápido que nos hubieran dado libertad, así las ayudas habrían llegado hace meses", ha asegurado.

Tampoco pudieron participar las autonomías, ha criticado, en la elaboración de estos reales decretos, ya que sus aportaciones no se tuvieron en cuenta.

La convocatoria se abrirá antes del 1 de enero

La Consejería de Isabel Franco tiene dos meses para elaborar la convocatoria de ayudas para todas aquellas personas de nacionalidad ucraniana que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la Región de Murcia, ya que el Gobierno de España da a las comunidades hasta 31 de diciembre para publicarla.

La vicepresidenta ha adelantado que aprovecharán la infraestructura creada para gestionar la Renta Mínima de Inserción para distrubuir la ayuda de 400 euros a familias ucranianas. Los beneficiarios necesitarán firmar una declaración responsable y facilitar la tarjeta que demuestren que están bajo el régimen de Protección Temporal, así como el certificado de empadronamiento.