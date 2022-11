"El PSOE ganó las elecciones y se le ningunea como primer partido de la oposición"

La presencia de la molinense María Antonia Martínez, primera presidenta de una Comunidad Autónoma de España, es obligada en un congreso sobre los ‘40 años de Autonomía en la Región de Murcia’, que se ha celebrado esta semana en Murcia. Lideró la Comunidad en dos períodos, uno de forma interina en 1984, y otro, desde 1993 a 1995. Fueron tiempos convulsos y de cambio en los que, sin embargo, los políticos nunca se perdieron el respeto. Cómo hemos cambiado.

Usted vio nacer el Estatuto.

Previamente hubo tres años de preautonomía. Después, entré como consejera sin cartera en la primera Asamblea provisional después de la aprobación del Estatuto. Tenía solo 29 años. Y más adelante, desde que dimitió Hernández Ros hasta que se celebró el primer debate de investidura de Carlos Collado, en 1984, estuve de presidenta en funciones.

¿Ha envejecido mal el Estatuto de Autonomía?

La sociedad ha evolucionado mucho tanto en derechos como en infraestructuras. La pluriculturalidad de nuestra región no está reflejada en el texto. Por ejemplo, el artículo 9 podría ser desarrollado para introducir al colectivo LGTBI y reconocer los distintos tipos de familia. Yo creo que tanto el Estatuto como la Constitución se hicieron por una generación que ahora está muy mayor y ahora le corresponde a los más jóvenes, que tienen una visión distinta a la que puedo tener yo, las reformas.

Lo intentaron esta legislatura y fracasaron.

Cierto. Es que en esta legislatura han pasado cosas... muy especiales. Para hacer una reforma de este calado hace falta una solidez, un consenso y una estabilidad parlamentaria que en estos momentos la Asamblea Regional no tiene. Solo hay que ver el baile de cifras en el Grupo Mixto. Espero que en la próxima legislatura se pueda hacer.

El PP culpa, entre otros, a los socialistas de que fracasara la reforma.

El Partido Socialista ganó en la Región las elecciones y se le ningunea. No se le da la importancia que tiene como primer partido de la oposición. En mi última legislatura, yo contaba con la oposición aunque tenía mayoría absoluta. Ahora ni se le escucha.

Entonces, cree que el Partido Popular tuvo la culpa.

Desde aquí salió la anterior legislatura con una base de acuerdo, se torció en Madrid. Y en nada ayudó la nueva composición de la Asamblea. Ahora hay representantes en el Parlamento que no creen en el sistema autonómico. Así es difícil.

Fue la primera mujer presidenta de una comunidad en España. ¿Se hablaba entonces de feminismo?

Ni el Estatuto autonómico ni la Constitución recogieron debate feminista alguno.

¿Y entonces a usted le pareció normal?

Es que entonces la mujer no teníamos papel alguno que hacer. Acabábamos de salir del amparo paternal y marital. Yo participé en la campaña de difusión de la reforma del Código Civil y del divorcio, por cierto, pero la verdad es que el debate feminista no caló y es una de las cosas que la reforma del Estatuto tendría que recoger.

Su partido está dividido por la Ley Trans. ¿Qué opinión tiene usted?

Allí donde hay una discriminación hay que actuar legalmente. Lo veo así de sencillo. El principio de igualdad es tan potente y merece tanto respeto que tendría que ser intrascendente el hacer tantos apartados y compartimentos entre diferentes tipos de personas. Sí que veo cierto fundamento en los dictámenes técnicos respecto a los posibles cambios y reversiones y sobre los procesos fisiológicos irreversibles que puedan afectar a la niñez. Dicho esto, creo que todo el mundo tiene derecho a decidir lo que son.

La extrema derecha campaba a sus anchas por las calles hace 40 años.

Y tanto. A mi marido le rompieron la muñeca en la puerta de un mitin en Molina en el año 77. No estábamos tan seguros como nos creíamos. Pero pasaron más cosas. No solo salíamos del franquismo, sino que en la Región de Murcia vivíamos en un modelo caciquil, en donde un hombre decidía pueblo a pueblo qué pasaba y cómo se decidían las cosas.

¿Cuáles son los momentos más amargos que le ha tocado vivir en el PSOE?

En mayo del 83 fueron las primeras elecciones autonómicas y nuestro presidente, con mayoría absoluta, tuvo que dimitir un año después. Fue un golpe muy fuerte que pasamos porque hicimos todos una piña en torno a su sucesor, Carlos Collado. Pero cuando a este llegó la crisis, el partido se dividió por la mitad.

Y entonces le llegó el turno. La última vez que el PSRM tocó poder autonómico.

Nunca me lo tomé como una cosa personal. Los acontecimientos regionales y nacionales nos decían que estábamos ante un cambio de ciclo. Me tocó a hacer frente a una crisis social y económica muy importante. Estoy orgullosa del tiempo que me tocó vivir. Hice lo que tuve que hacer.

También habría momentos muy dulces.

Muchos. La primera inversión que transformó la Región vino con el Plan de Lucha contra las Avenidas, que fue un paso enorme. Me pareció fabulosa la política agraria y cómo se modernizó el regadío. La proliferación de los centros de salud en todos los municipios fue otro gran avance social. Hacíamos hasta campañas de alfabetización. Se hicieron muchas cosas bien.

¿Qué le falta al PSOE para volver al poder?

No terminamos de cuajar nuestros liderazgos y en cada congreso cambiamos de secretario general. Espero que el actual delegado del Gobierno pueda dar ese salto cualitativo que sí dio Diego Conesa. Por eso ganamos las elecciones. Además, por el camino se han perdido o se han apartado personas muy valiosas como Ramón Ortíz, Alberto Requena, Fuentes Zorita. Han sido autoridades en lo suyo.

«Hernández Ros sufrió algo más que una crisis personal y política» ¡María Antonio Martínez cree que el primer presidente de la Región, Andrés Hernández Ros, «sufrió algo más que una crisis personal y política». Recuerda al profesor Rodríguez Llopis, que afirmaba que la autonomía tenía que afrontar, además de la consolidación del estado democrático, la comprensión de la nueva clase política elegida democráticamente por los que de verdad tenían el poder económico en la Región. «Las décadas siguientes demostraron que era verdad», dice. Por eso, explica, el expresidente «tuvo tantas dificultades», porque «hubo un freno a los liderazgos regionales por parte de los poderes económicos, apoyados entonces por un medio de comunicación». 40 años después, el presidente Pedro Sánchez, también socialista, sigue hablando de «poderes ocultos» y Martínez cree que estos están «mucho más cerca del PP que del PSOE». Sin embargo, reconoce que puede haber habido «acercamientos» de su partido a estos poderes. «Pero no los quiero señalar». J.F.C.

El PP también se lo habrá puesto difícil.

El uso del elemento agua ha sido tremendo. A mí me repugna que hagamos del agua un signo identitario. Con el agua tenemos un problema, no nos define. Nuestra identidad es que seamos la huerta de Europa, el talento que tenemos.

¿Y cómo valora el Gobierno que tenemos ahora mismo?

Aquí yo prefiero autocensurarme porque no me gusta entrar a criticar. Cada uno gestiona lo que le ha tocado con los mejores medios a su alcance. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, por supuesto, como la política hidráulica. Nunca llegaremos a una solución por este camino en el que se usa el agua como un arma arrojadiza entre partidos. Tanto el PP murciano como el PSOE regional deberían plantarse en Madrid.

La Asamblea Regional también está dando mucho de qué hablar.

Los comportamientos personales y públicos que estoy viendo me parecen absolutamente reprobables. Tengo un recuerdo real, y no dulcificado, del afecto y la cordialidad con la que trabajábamos diputados de distintos signo político. En el debate público también nos tratábamos con respeto y, tras los plenos, hasta había partidas de dominó. Se ha perdido hasta el respeto institucional hacia lo que representábamos. De esta forma se están desacreditando los partidos políticos, que son esenciales en un sistema parlamentario como el nuestro. E insisto en que al Grupo Parlamentario Socialista no se le está tratando con respeto. Yo conozco a mis chicos y son buena gente. Están ahí porque quieren defender los intereses de sus municipios y de su Región.

¿Qué le molesta más de la nueva forma de hacer política?

Además de las cosas que se dicen, que en mis tiempos se retiraban del diario de sesiones, ahora se ha instalado la mentira descarada como estrategia y debería ser castigada.

¿Fue un error presentar la moción de censura?

Una vez que han pasado las cosas, todo el mundo tiene distintas opiniones. A mí me consta que cuando se registró, todo el mundo felicitó a quien la había presentado en el hemiciclo.

¿Le preocupan los resultados de las elecciones de 2023?

Me preocupa que vayamos por derroteros como los americanos. Espero que se respeten los resultados y no se hable de gobiernos ilegítimos, que es lo que se le dice a Pedro Sánchez. Yo alabo a la gente que está en política actualmente porque es muy difícil ejercerla. Mis tiempos no fueron fáciles, pero teníamos la consideración y el respeto de la gente. Eso ya no pasa.

¿Tiene favoritos ahora en su partido?

El equipo municipal de mi pueblo, Molina, es magnífico. Son comprometidos y les faltan horas al día. Eliseo García, nuestro alcalde, es una bellísima persona.