El voto joven deja el Gobierno regional en manos de PP y Vox

Las nuevas generaciones de la Región de Murcia tienen claro a quién entregarán su voto el año que viene. Al menos, eso se deduce del barómetro de otoño del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), que prevé que 45.000 nuevos electores depositarán en la urna del 28 de mayo una papeleta de Vox o del Partido Popular. En concreto, 24.000 se estrenarán en unos comicios apoyando a la formación de José Ángel Antelo, mientras que 21.000 apostarán por Fernando López Miras.

Según el sondeo, el PP obtendrá 20 escaños en las elecciones autonómicas del año que viene, a tan solo tres de la mayoría absoluta y mejorando en cuatro los que sacó en 2019. Se trata de casi el 40% del total de los votos, entre los cuales hay una «masa electoral» de 44.000 murcianos que no apoyaron al PP en 2019 pero que le confiarían ahora su voto. Además de los 21.000 jóvenes, hasta 17.000 votos vendrían de Cs y 6.000 del PSRM, sin contar abstencionistas. No todo son buenas noticias, ya que 14.000 de sus votantes se marcharían a Vox.

Los de Abascal, con 8 parlamentarios, doblarían los 4 que sacaron en 2019. Es el partido que más votantes gana desde 2019, 49.000, que incluyen los 24.000 noveles. Además, seduce a un gran número de abstencionistas y tiene la fortaleza de no transferir prácticamente ningún voto a otros partidos. Al contrario, llega a recibir 5.000 de Ciudadanos, además de los expopulares.

Sin embargo, este sondeo rebaja las expectativas de Vox, al que el Cemop otorgó 9 diputados en el barómetro anterior. El que pierden se va al PP, que en primavera sacaba 19.

Ante este escenario, los populares tienen dos opciones: gobernar en solitario con apoyos puntuales de Vox, único socio posible, o formar equipo con los de Abascal, que no esconden su intención de ocupar la vicepresidencia en todos los Ejecutivos en donde sus votos sean necesarios.

Está por ver si Antelo aguantará el pulso a López Miras con este resultado, ya que el PP podría exigir un Gobierno en solitario al conseguir más votos que toda la izquierda junta. ¿Dejaría caer Vox a Miras, votando en contra de su investidura con PSOE y Podemos, y arriesgándose a una repetición electoral que pudiera terminar perjudicándole?

Lo que está claro es que Ciudadanos no volverá, según el barómetro, a ser opción para el PP, ya que desaparece del hemiciclo al obtener un 2,4% de los sufragios (es necesario llegar al 3% para entrar en la Cámara murciana).

Los naranjas no hacen ninguna captación de voto. Al contrario, hacen «transferencias netas hacia casi todo el sistema por valor de 65.000 electores», dice el Cemop. De ellos, 36.000 se abstienen.

La izquierda no remonta

La situación de la izquierda no cambia con respecto a anteriores encuestas. José Vélez sigue sin levantar las expectativas del PSRM, que se tendría que contentar con 15 diputados, dos menos que en 2019, aunque uno más que en la predicción anterior. Recibirían el respaldo de menos de un 30% de los murcianos, a diez puntos de los de Fernando López Miras.

Junto a Cs, los socialistas son los únicos con presencia en la Asamblea que tienen saldo negativo. El PSOE desmoviliza a sus propios electores y envía 38.000 electores a la abstención, según los investigadores. Suma alrededor de 10.000 electores (que antes estaban en UP o Cs) pero pierde 46.000 por otro (8.000 se van a otras formaciones, sobre todo el PP).

La izquierda solo suma 17 diputados y partidos como Más Región y Movimiento Ciudadano no entrarían en el hemiciclo

Unidas Podemos se queda congelado con sus dos escaños y un 5,6% de los votos, manteniéndose así María Marín en el Grupo Mixto. Tan solo aumentaría en mil personas sus apoyos ya que, aunque gana 7.500 electores de partidos extraparlamentarios, nuevos votantes y abstencionistas; al mismo tiempo, transfiere 6.500 votos al PSOE murciano.

Otros partidos de la izquierda alternativa como Más Región y Los Verdes quedan fuera del hemiciclo. Del mismo modo, tampoco entran Por mi Región (antiguo Somos Región) ni Movimiento Ciudadano, el partido de José López en la Comarca de Cartagena.

El Mar Menor ya no duele tanto a los murcianos

La situación del Mar Menor preocupa menos a los murcianos, que ven como problemas mayores otras cuestiones como el desempleo, la inflación, el agua y la política. El último barómetro del Cemop refleja que el 4,9% de los encuestados considera preocupante la degradación medioambiental de la laguna, cuando en la anterior encuesta este asunto inquietaba al 15,4%. Esta crisis baja de la segunda a la novena posición en cuanto a problemas más importantes de la Región de Murcia.

El desempleo repite como la mayor preocupación para los murcianos con un 21,2%, seguido por otros temas que resultan relevantes para el 17,9% y que el informe califica como ‘otras respuestas’.

Por su parte, la subida de los precios (8,3%) se sitúa como el tercer quebradero de cabeza para los vecinos de la Región, por delante del agua (8,2%), la política (6,3%), el gobierno regional (5,9%) y la sanidad (5,4%).

Ligados a la percepción de los problemas se encuentran los retos a los que se debe enfrentar el Gobierno regional. El empleo es identificado por el 18,9% como el principal desafío, seguido por la sanidad (14,5%). También debe el Ejecutivo destinar más esfuerzos y presupuesto a las ayudas económicas y política social, según el 13,2% de los encuestados, y al Mar Menor, para un 9,8%.

Contexto

Esta encuesta se realizó entre el 3 y el 17 de octubre sobre una muestra de 820 personas. Se llevó a cabo justo cuando el Grupo Parlamentario Vox desaparecía de la Asamblea Regional tras una maniobra de los de Abascal y el Grupo Parlamentario Popular que acabó con la eliminación de las portavocías del díscolo de Vox Juan José Liarte y la diputada de Podemos María Marín.

Por otra parte, aún no se había producido el desplante de la Fundación Ingenio al Gobierno regional, al que acusa de «marearles» para no atender sus peticiones, que pasan por derogar parte de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. Este choque provocó que Vox saliera en defensa de los intereses de la fundación, advirtiendo al PP que no le facilitarán el Gobierno en 2023 si no deroga la legislación vigente sobre la laguna salada. Está por ver si estos últimos reposicionamientos podrían afectar al sentido del voto en el Campo de Cartagena.

Las reacciones de los partidos Joaquín Segado (Partido Popular): El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, destacó que «el PP está más cerca de la mayoría absoluta» y sumaría más escaños que toda la izquierda junta, tres en concreto, «lo que nos permitiría gobernar en solitario». Carmina Fernández (PSOE): La viceportavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, señaló que «la ciudadanía percibe al Gobierno regional y los asuntos que dependen de él como un problema». Con todo, anunció que «trabajarán para abordar los retos que plantean los ciudadanos». Pascual Salvador (Vox): El diputado Pascual Salvador señaló que Vox no cree en las encuestas. «Estamos totalmente en contra de que la Asamblea Regional subvencione encuestas de organismos que ni siquiera sabemos a quién pertenecen», apostilló. María José Ros (Ciudadanos): Cs valoró los resultados como «no buenos», pero la coordinadora autonómica de Cs, María José Ros, afirmó que no se conformarán. «Somos muchos los que creemos que es imprescindible una alternativa de centro liberal que proporcione dignidad a la Región». Javier Sánchez Serna (Podemos): El coordinador autonómico de Podemos, acusa al Cemop de «dar largas» para no realizar la valoración de su candidata, María Marín, demostrando «el miedo que los poderes fácticos de esta Región tienen a Podemos».

Covid y salud mental

Por primera vez también, el Cemop recoge las posibles repercusiones de la covid-19 en la salud mental de la ciudadanía. Según el barómetro, el 28,6% de los murcianos tienen sentimientos negativos que provienen de la época de pandemia, siendo más prevalente en mujeres que en hombres. Y concluye que las principales secuelas son la depresión, la ansiedad, el miedo y el insomnio.