Niños con diabetes, excluidos de excursiones en los colegios de la Región

Antonio tiene 4 años y su colegio no le permite ir de excursión con sus compañeros. La dirección del centro escolar ha dicho a su madre que «tiene que entender que su hijo no va a poder hacer las mismas cosas que el resto por tener diabetes». Este es sólo uno de los ejemplos que viven en su día a día los niños con diabetes, quienes son excluidos en los colegios de las excursiones y actividades extraescolares porque los profesores no se quieren hacer responsables de administrarles la insulina, al considerar que es una tarea que no les corresponde.

Al igual que el caso de Antonio, la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes Adirmu ha dado a conocer, con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se celebra el próximo lunes, otros casos como el de la madre de Tomás, a quien no permitieron acompañar a su hijo en el autobús que los llevaba a la playa y tuvo que seguirlos con su coche para asegurar la inyección de insulina de la comida de su hijo ese día. O el caso de Nico, a quien su profesora le advirtió antes de salir de excursión: «Espero que tu diabetes no estropee la excursión a tus 120 compañeros». «Esas son algunas de las llamadas que a diario recibe la asociación y por las que luchamos, para cambiar estas situaciones y que los menores no se enfrenten a ellas todos los días», explica la gerente de Adirmu, Silvia Serrano. La de los niños escolarizados discriminados en excursiones y actividades extraescolares es sólo una de las denuncias que hace Adirmu, a la que se suma también el desabastecimiento de fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2, del que ha informado esta semana La Opinión, o la escasa educación diabetológica de la población. El uso de un fármaco contra la diabetes como adelgazante acaba con el stock En el Día Mundial de la Diabetes, Adirmu quiere visibilizar la problemática actual de las personas con diabetes en Murcia, por lo que llama a estos pacientes a salir a la calle el domingo 20 de noviembre, para visibilizar a su numeroso colectivo, formado por bebés, niños, jóvenes, embarazadas, mayores y padres que conviven con diabetes. Los actos programados para este año comenzarán el próximo lunes, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, cuando Adirmu reconocerá a Fuensanta Martínez Lozano, directora de la FFIS, como Madrina de Honor por su labor durante muchos años en la promoción de la salud de las personas con diabetes, y su apuesta por la investigación en diabetes. Además, durante toda la semana representantes de la asociación y voluntarios sanitarios realizarán controles glucémicos, test Findrisk y darán información diabetológica al público que visite el stand que se instalará de lunes a viernes en la plaza de Santo Domingo de Murcia. El lunes los edificios y calles más emblemáticas de la ciudad de Murcia lucirán de color azul y se inaugurará el círculo azul de la diabetes en los parterres de los jardines de La Glorieta. El servicio de Endocrinología del Rafael Méndez contabilizaba 2.000 consultas este año Además, habrá una campaña por toda la ciudad de Murcia que sensibilizará sobre la superación de las personas con diabetes, y como convivir con ella con normalidad, pretendiendo que la sociedad integre a las personas con diabetes y no haya más casos de discriminación. El martes 15 Adirmu estrena en Murcia la obra teatral ‘The experiment’, un proyecto didáctico y cultural que tendrá lugar en el Teatro Romea, en pase especial para escolares a las 10.30, donde los niños podrán asistir a una representación teatral en clave de humor, con muchos toques referentes a la diabetes, que les ayudarán a comprenderla mejor. Y en un pase de tarde, a las 19.00 horas, para familias y público en general. Mientras que el domingo, 20 de noviembre, se celebrará la carrera Un Paso por la Diabetes y el Diabetes Fest. La marcha arrancará a las 10.00 desde Gran Vía y recorrerá las calles más céntricas de Murcia. Y al llegar a la meta los asistentes disfrutarán de música, actividades infantiles, de ocio, deportivas y una feria de salud.