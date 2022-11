La asociación de catering de la Región de Murcia, integrada en la patronal hostelera Hoy Tú, ha negado las acusaciones las acusaciones de recorte de cantidades y calidad en la comida de los centros escolares donde prestan servicio. “Es inconcebible que nos acusen de algo así. Quien lo haga no sabe cómo funciona el sector”, apuntan desde esta organización. Ocho empresas son las que prestan servicios de catering en la Comunidad.

“En estos casos somos responsables de contratos con la administración pública que cuentan con estrictos y continuos controles e inspecciones, y aunque quisiéramos es imposible negociar ni recortar nada de lo que en ellos aparece firmado”, indican. Desde esta entidad señalan que, a pesar de haber sufrido un incremento de costes cercano al 40%, ese desfase económico está siendo sufragado únicamente por las propias empresas.

“Son contratos que no se van a revisar a pesar de que la inflación está disparada y que nos obligan a trabajar a pérdidas. Nuestra única solución sería renunciar a ellos y arriesgarnos a que la administración no cuente nunca más con nosotros, algo que no podemos permitirnos porque es uno de nuestros mejores clientes”, explican, recordando que estos servicios de catering también se prestan a hospitales, residencias de mayores, etc.

Por ello, desde HoyTú se pide ayuda para el sector, que está ante un complicado escenario. “Como la hostelería y el turismo, los caterings están sufriendo sobremanera los aumentos de costes de materias primas y suministros energéticos. En el caso de sus contratos con la administración, la complicación es mayor, ya que tienen imposible negociar nada de su servicio. Necesitamos apoyo y ayuda para superar esta difícil situación”, señala Jesús Jiménez, presidente de la patronal.