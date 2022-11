El Partido Popular se quedaría tan solo a tres escaños de la mayoría absoluta si hoy se celebraran elecciones autonómicas, según el barómetro de otoño del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop) presentado este viernes en la Asamblea Regional.

De tal forma, el PP alcanzaría los 20 diputados y rozaría el 40% de los votos de los murcianos. Vox, con 8 parlamentarios, doblaría los 4 que sacó en 2019. Este sondeo rebaja las expectativas del partido de Santiago Abascal, al que Cemop otorgó 9 diputados en el barómetro anterior. El que pierden se va al PP, que en primavera sacaba 19.

El PP tendría dos opciones con este escenario: Gobierno en solitario con apoyos puntuales de Vox, único socio posible, o formar un Ejecutivo con los de Abascal, que no esconden su intención de ocupar la vicepresidencia en todos los Ejecutivos en donde sus votos sean necesarios.

La izquierda solo suma 17 diputados y partidos como Más Región y Movimiento Ciudadano no entrarían en el hemiciclo

Ciudadanos no volvería ser opción para el PP, ya que el Cemop predice que desaparecería del hemiciclo si se celebraran ahora elecciones autonómicas, quedando fuera María José Ros. Obtendrían un 2,4% de los sufragios, siendo necesario llegar al 3% para entrar en la Cámara murciana.

La situación de la izquierda no cambia con respecto a anteriores encuestas. José Vélez sigue sin levantar las expectativas del Partido Socialista en la Región de Murcia, que se tendría que contentar con 15 diputados, dos menos que en 2019, aunque uno más que en la predicción anterior. Recibirían el respaldo de menos de un 30% de los murcianos.

Unidas Podemos seguiría inmóvil con sus dos escaños y un 5,6% de los votos, manteniéndose así María Marín en el Grupo Mixto. Otros partidos de la izquierda alternativa como Más Región y Los Verdes quedarían fuera del hemiciclo. Del mismo modo, tampoco entrarían Por mi Región (antiguo Somos Región) ni Movimiento Ciudadano, el partido de José López en Cartagena.

Contexto

Esta encuesta se realizó entre el 3 y el 17 de octubre sobre una muestra de 820 personas. Por lo tanto, aún no se había producido el desplante de la Fundación Ingenio al Gobierno regional, al que acusa de "marearles" para no atender sus peticiones, que pasan por derogar parte de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. Este choque provocó que Vox saliera en defensa de los intereses de la fundación, advirtiendo al PP que no le facilitarán el Gobierno en 2023 si no deroga la legislación vigente sobre la laguna salada.

El barómetro sí que se llevó a cabo justo cuando el Grupo Parlamantario Vox desaparecía de la Asamblea Regional tras una maniobra de los de Abascal y el Grupo Parlamentario Popular que acabó con la eliminación de las portavocías del díscolo de Vox Juan José Liarte y la diputada de Podemos María Marín. Esta movimiento se enmarca también dentro de una estrategia de Vox para privar a los que fueron expulsados de la financiación pública que percibían del grupo parlamentario, ya que sospechaban que podrían invertir en el nuevo proyecto de Macarena Olona, que abandonó la formación y está en guerra abierta con sus excompañeros.