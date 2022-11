Durante el pasado mes de septiembre se celebró en Estocolmo la Semana Mundial del Agua, la convención en la que se tratan los principales temas para abordar los problemas más acuciantes en torno a este recurso: desde las inundaciones hasta las sequías, la contaminación o el acceso universal al agua potable y al saneamiento. Una de las principales conclusiones a las que se ha llegado este año es la importancia de triplicar la inversión para resolver la crisis hídrica actual, así como comprender la «interconexión» entre agua y clima.

Inversión triplicada

La urgencia de aplicar soluciones para optimizar la gestión de este recurso amenazado por la crisis climática es otro de los puntos clave. «En la actualidad hay en Pakistán inundaciones tremendas, en el medio oriente hay unas sequías profundas como las que experimentamos en Chile o en el norte de México», recuerda el jefe de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, Sergio Campos.

El experto pone en valor el agua potable y el desafío que hay con ella, un reto que es cada vez más complejo porque el cambio climático «pone la barra cada vez más alta». Campos señala que «las sequías son más profundas y las inundaciones causan mayores daños, lo venimos diciendo desde hace muchos años», a la vez que considera que «las inversiones en seguridad hídrica deberían triplicarse y tener un nivel mucho más prioritario en las agendas».

El peligro de los combustibles

Desde la comunidad científica, el experto en clima y agua Eddie Moors, rector del Instituto Delft para la Educación del Agua de Unesco y profesor en la Universidad de Amsterdam, pide a los responsables políticos a que, “por favor, no vayan en la dirección” de vuelta a los combustibles fósiles, algo que está pasando debido a la crisis energética, lamenta. Si se sigue esta dirección, advierte de que a largo plazo, aumentarán las sequías y las inundaciones, por lo que no se estará resolviendo el problema. Moors subraya además la importancia que el agua tiene incluso para la producción energética a partir de combustibles fósiles pues “una parte de la minería del carbón, por ejemplo, se transporta a través de los ríos y con las sequías ya no se podrá transportar ese carbón a las centrales térmicas”. Además, menciona otros problemas relacionados a fuentes de energía que necesitan agua para la refrigeración del combustible, como es el caso de la nuclear.

El tiempo corre

El científico incide en que una de sus principales preocupaciones es la del tiempo que transcurre entre que la evidencia científica se da a conocer y la adopción de medidas contundentes por parte de los responsables políticos. Ese tiempo «debería acortarse», sugiere Moors, y urge a los gobiernos a escuchar a la ciencia, pues hacerlo ha ayudado a resolver otros problemas ambientales.