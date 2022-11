La portavoz de Grupo Parlamentario Mixto y diputada de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha intervenido durante el último pleno de la Asamblea Regional, en el que se ha debatido la aprobación de la tercera Ley de Simplificación Administrativa que el Partido Popular ha propuesto. Una norma contra la que Martínez Vidal ha arremetido: “Desde nuestro partido siempre se ha defendido la libertad de mercado y la simplificación administrativa, pero sin ambages con la defensa y protección del medio ambiente”, ha indicado.

La portavoz ha señalado que la supresión de “trabas innecesarias” no puede pasar por “erradicar la tramitación ambiental”, ni ser contrario a las directivas europeas o la legislación nacional.

Martínez Vidal ha puesto en duda la forma jurídica de la norma, y ha acusado al Partido Popular de escoger la vía del Decreto Ley: “No es otra que la del rodillo con el apoyo de sus tránsfugas”. La diputada ha criticado la falta de “consenso” con el resto de fuerzas políticas y sociales, y contando con “la única participación de la patronal”.

La portavoz del Grupo Mixto ha indicado que no aumentará el ritmo en la tramitación de expedientes si no crece la plantilla. “Más personal funcionarial fijo, y no temporal como contempla el Decreto”.

La diputada liberal ha apuntado a otros aspectos del Decreto Ley que le generan “dudas” a su grupo parlamentario. Por ejemplo, el de eximir de declaración de impacto ambiental a determinados proyectos “sin conocer qué criterios se seguirán”.

Martínez Vidal ha destacado que uno de los puntos que más les ha llamado la atención ha sido la “estocada de muerte” que se le da al Consejo de la Transparencia con este decreto. Con la aprobación de este decreto, ha asegurado la portavoz, “se cargan de un plumazo la independencia del Consejo”, ya que las quejas o consultas de los ciudadanos deberán pasar antes “por la Consejería de la tránsfuga Isabel Franco; ni siquiera son capaces de cuidar un poco la estética”.

Apuesta por un Pacto Nacional del Agua

Ciudadanos ha votado a favor de la moción del PP que pedía actualizar el Plan Hidrológico Nacional. “Estamos a favor de la actualización, ya que han transcurrido más de 20 años desde su aprobación”. La diputada ha asegurado que desde su Grupo Parlamentario apuestan por la necesidad de un Pacto Nacional del Agua “basado en el principio de solidaridad, que parta de la base de que el agua es un bien de todos los españoles”.

Martínez Vidal ha propuesto un pacto como resultado de un amplio proceso de participación, elaborado por un Comité de Expertos y con criterios “exclusivamente técnicos”.