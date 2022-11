Khadija Amin: "Presentaba un programa de televisión y ahora en mi sitio hay un talibán"

Se disculpa por su español, pero lo habla bastante bien, casi perfecto, sobre todo teniendo en cuenta que empezó a aprenderlo en agosto de 2021, justo cuando llegó a España en un avión A400M del Ejército del Aire. Solo hacía una semana que los talibanes habían entrado en Kabul. Casada y con tres hijos, trabajaba presentando las noticias en la televisión pública de Afganistán. Todo eso pertenece ya a una vida que ya no existe. Mientras intenta arreglar sus papeles para continuar con el Grado de Periodismo en Salamanca (estudiaba el último año en Kabul el año pasado), se acaba de mudar a Madrid, donde trabaja en un restaurante. Mañana contará su experiencia en las V Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa que se celebran en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo (Murcia).

Mujer y periodista. Combinación peligrosa en el Afganistán de los talibanes.

Sí. Tras la caída de Kabul no pude continuar con mi trabajo como presentadora de un programa de noticias. El mismo 15 de agosto me llamaron para decirme que no fuera a la oficina. Tres días después, fui y me prohibieron la entrada.

Pocos días después estaba saliendo del país. ¿Por qué?

Después de que me echaran comencé a dar entrevistas en las que denunciaba mi situación y lo que estaba pasando en mi país con los talibanes. Poco después comencé a recibir amenazas en casa. Era peligroso quedarme.

¿Por qué España?

Un periodista español que contactó conmigo para hacerme una entrevista poco antes de la llegada de los talibanes me dijo que me podían ayudar a salir del país si quería. Sabían que iba a tener problemas. Me pusieron en la lista y me ayudaron a entrar en el aeropuerto, donde había muchos militares.

Se marchó sin sus tres hijos pequeños. ¿Qué edad tienen?

El mayor tiene ocho años y luego tengo dos gemelos de cinco. Están en Kabul. La noche que me marché no pude llevarlos conmigo.

Pero el plan era reencontrarse con ellos más adelante.

Exactamente. Mi marido me pidió que me fuera para salvar mi vida y me aseguró que vendrían después. No era verdad. El Ministerio de Defensa me ayudó a preparar la llegada de mi familia, pero, al final, mi esposo decidió quedarse allí. Ha rehecho su vida allí y se ha vuelto a casar. En Afganistán los hombres tienen derecho a casarse con hasta cuatro mujeres, pero nosotras no tenemos ningún derecho.

Debe ser muy duro vivir sin sus hijos.

Lo es. Soy su madre. Lloro a menudo porque tengo dificultades para hablar con ellos. Cuando lo hacemos, por videollamada, los que lloran son ellos. Al menos, ellos están bien.

¿Mantiene la esperanza de volver a verlos?

Sí. Estoy buscando la manera de hacerlo. El problema es que ellos no tienen pasaporte y no podemos hacer nada sin el permiso de su padre.

¿Qué planes de futuro tiene? Entiendo que volver a Afganistán no es una opción.

De momento, no. Mientras estén los talibanes es imposible. Mi plan aquí es terminar de estudiar, que me quedaba poco cuando estaba en mi país.

¿Cómo ve la situación de Afganistán más de un año después?

Están fatal. Estoy en contacto con mujeres y periodistas y me cuentan que la niñas no pueden estudiar ni las mujeres trabajar. Prácticamente no pueden salir de casa y, si lo hacen, han de vestir burka. Sé lo difícil que es salir con la cara tapada. Y encima, cada vez hay más casos de mujeres que desaparecen.

Ya no hay muchas noticias de Afganistán. ¿Se está olvidando Europa de lo ocurrido?

Eso es lo que parece. Cada vez hay menos noticias, pero la situación es cada vez peor. Amí me da mucha pena porque se están violando derechos humanos.

¿Qué siente cuando ve las imágenes de las jóvenes iraníes quitándose el pañuelo? ¿Podrá pasar algo así en Afganistán?

En Afganistán, de momento, las mujeres nos conformaríamos con estudiar y trabajar. Con los talibanes tampoco podemos pedir más. Me alegro mucho por lo que está pasando en Irán y espero que algún día las mujeres afganas puedan hacer lo mismo.

¿Ha vuelto a ver su programa desde que no lo presenta? ¿Qué diferencias ve?

Muchas. Para empezar, han eliminado a la mujer. En mi sitio hay un talibán. En cuanto a las noticias, ahora tapan la realidad de todo lo que está pasando en Afganistán. Están censurando la información y controlando todo lo que llega a la población para que piensen que todo va bien.