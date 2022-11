Alfonso Bauluz: "La guerra de Ucrania marcará la siguiente generación de periodistas"

Qué no ha hecho Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras (RSF) España. A lo largo de su carrera, con más de treinta años en la Agencia EFE, ha asistido a revueltas y revoluciones, ha cubierto elecciones y ha sido reportero ‘empotrado’ en la guerra de Irak. Mañana participa en las V Jornadas Nacionales de Comunicación y Defensa.

¿Cómo valora la cobertura que se está haciendo de la guerra en Ucrania?

Hay un gran despliegue de periodistas, pero no tengo claro que eso equivalga a un gran despliegue de medios porque muchos profesionales han acudido costeándose absolutamente todo.

Hasta se vieron fotoperiodistas en redes sociales mostrando sus imágenes y pidiendo trabajo.

Es un clásico. Lo que ocurre es que en esta ocasión, el escenario de conflicto es fácilmente accesible y relativamente económico. No veríamos tantos periodistas europeos si el escenario fuera Nueva Caledonia, pero un vuelo a Varsovia te puede salir por 200 euros. Es lógico que una guerra en suelo europeo con una fuerza nuclear haya despertado el interés de muchos periodistas y, entre ellos, de muchos novatos. Esta guerra marcará la siguiente generación de periodistas.

¿Deben los periodistas quedarse en donde no les dejan informar con libertad, como en Rusia?

Para las agencias de noticias lo importante es no perder la posición en los lugares donde ocurren cosas o en donde van a ocurrir cosas. Para un medio de comunicación tal vez no tenga tanto sentido si a sus periodistas no se les deja respirar. Cada circunstancia es distinta. Yo no recuerdo que el Kremlin fuera tan beligerante con la prensa como hasta ahora, ni en la época soviética, cuando las condiciones eran leoninas, pero el régimen entendía que la presencia de corresponsables internacionales era importante para sus intereses geopolíticos.

¿Qué hace RSF por los periodistas en Rusia?

Nuestros compañeros de Alemania han creado un fondo para los medios rusos independientes en el exterior, sobre todo en los países bálticos y en Turquía. Quienes sirven a medios de propaganda del régimen totalitario no son objeto de nuestro interés. Los periodistas de verdad son los que son perseguidos por Putin y el Kremlin.

¿Tienen noticias nuevas de Pablo González, el periodista español detenido en Polonia poco después de comenzar la guerra?

El Gobierno polaco lo mantiene en un régimen severo de encarcelamiento que no consideramos justificable. Exigimos que se celebre cuanto antes la vista oral.

La situación de los periodistas en Latinoamérica empeora.

Absolutamente. Cuba exportó su modelo de persecución de periodistas a un régimen como el de Venezuela. Allí había libertad de prensa, pero se fueron cancelando licencias poco a poco y eliminando el periodismo crítico mediante amenazas. En Nicaragua se ha replicado con más de 180 periodistas exiliados en Costa Rica. También hay serios problemas en Guatemala y El Salvador.

Y los asesinatos en México.

Este caso es especialmente sangrante porque a la violencia contra los periodistas se suma que el actual presidente, López Obrador, no ha mostrado la más mínima sensibilidad para acabar con la impunidad.

¿Qué nota tiene España en libertad de prensa?

En el informe anual del año pasado descendimos tres puestos por la incapacidad del sistema mediático para tener más pluralidad e independencia y pagar salarios dignos. El bipartidismo televisivo no facilita la creación de nuevos proyectos. Por otro lado, se siguen poniendo pegas a los profesionales a la cobertura de la llegada de inmigrantes y aún sigue sin derogarse la Ley Mordaza, que es uno de los elementos que perturban más la libertad de prensa en España.

¿Debemos acostumbrarnos a que los políticos nos señalen?

Yo no me pienso acostumbrar. El ejercicio de la política mediante la demonización de la crítica y la disidencia empobrece la democracia. La base de un régimen democrático sano es la tolerancia con la discrepancia. Quienes consideren que la crítica debe ser evitada mediante intimidación son populistas. Y es indudable que están creciendo.

También estaremos metiendo la pata en algún lado.

Debemos hacer autocrítica en la falta de rigor, de ética, en el ‘tertulianeo’, en la excesiva proximidad al poder en muchas ocasiones. Precisamente, creo que nuestra autocrítica debe ser igual de exigente que la que le exigimos al poder.