Entre el vino y el agua. La falta de recursos hídricos en los últimos meses que llegan por el Trasvase Tajo-Segura obligó ayer al ministro de Agricultura, Luis Planas, a entrar en el debate del recorte de agua para el regadío. Pese a que siempre ha mantenido la distancias con este tema alegando que son competencias de su compañera del Consejo de Ministros Teresa Ribera, Planas no tuvo opción y optó este lunes, en su visita a Jumilla y al Consejo Regulador de la DOP de vino de estas tierras, por hablar desde un perfil bajo en este asunto. «Tenemos el caudal de agua que tenemos, hacemos un uso racional y prudente de él».

Y es que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, no dejó pasar la ocasión para pedirle, aunque no fuera cara a cara, que el Gobierno central autorice de nuevo un trasvase para el regadío tras dos meses de recortes completos. La visita del ministro era una «esperanza» para el jefe del Ejecutivo, que esperaba que «Pedro Sánchez no cierre el 40% del Trasvase antes de que termine este año». Planas no quería entrar en la provocación política, como la definió él mismo, y subrayó que «aquí venimos a trabajar juntos y solucionar problemas».

El ministro puso encima de la mesa las inversiones de su departamento, como los 44,9 millones de euros en ayudas para la modernización del regadío en la Región de Murcia, como en las comarcas del Campo de Cartagena, la Vega Alta o el Valle del Guadalentín. Apoyó el uso de energías renovables con costes inferiores y recordó que existen «alternativas» como la desalación o la reutilización del agua que «ya son conocidas» en la Región. El Gobierno central, destacó, «hará todo lo posible para que cada regante que necesite agua pueda aprovecharla al máximo».

Por su parte, Miras espera del titular de Agricultura que reivindique «un nuevo trasvase del Tajo-Segura en noviembre para los agricultores que ya están empezando a tener necesidades restricciones por el año hidrológico que tenemos». Mostró su esperanza también en que, ya que visita Jumilla, «venga a dar una solución real a los agricultores del Altiplano a partir de 2027, cuando la Unión Europea ha establecido el cierre de los acuíferos sobreexplotados».

Mar Menor

Al ser preguntado por los agricultores del Campo de Cartagena que se han manifestado en contra de la Ley del Mar Menor, Planas señaló que es un tema que «debe solucionarse de la mano de todos», según declaraciones recogidas por Europa Press.

Reconoció que todos los problemas de la laguna salada «no están ni mucho menos ligados a la agricultura» pero ha considerado que «todo el mundo debe hacer su contribución» y ha afirmado que «en eso estamos trabajando, en primer lugar el Gobierno de España, también la Comunidad Autónoma, el conjunto del sector y creo que todas las administraciones y los municipios afectados».

Remarcó que el Mar Menor «es de interés público» y, por tanto, prestarle atención como tal «es responsabilidad de todos».

Adaptar los cultivos al nuevo clima: menos lluvias y más calor

El ministro Luis Planas puso en valor el trabajo del Consejo Regular de la DOP del vino de Jumilla en los últimos años por su «apuesta por la calidad, por la sostenibilidad y la diferenciación». Dio su enhorabuena a los 1.600 viticultores de esta zona que abarca seis municipios, que están haciendo «un gran trabajo de forma coordinada». A su parecer, hay que hacer una «apuesta clara por la calidad» tanto para el mercado nacional como para las exportaciones y hay que «ajustarse al mercado», así como desde el punto de vista climático en las nuevas condiciones de producción que marca la menor pluviometría y las más altas temperaturas. En la Región de Murcia, señaló que en 2022 el Ministerio está financiando 20 programas de promoción comercial del vino en terceros países por valor de 2,84 millones de euros.