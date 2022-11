La gestión de los cheques guardería del Gobierno regional ha estado a pocos pasos de convertirse en un conflicto socioeducativo importante en la Región de Murcia. La Comunidad no contó en la convocatoria de ayudas para la escolzarización de alumnos de 0 a 3 años en el primer ciclo de Infantil con los niños que asisten a los Puntos de Atención a la Infancia (PAI) y Centros de Atención a la Infancia (CAI), así como con numerosas escuelas gestionadas por cooperativas o empresas privadas que tienen autorización de la Consejería de Política Social y no de Educación.

Esta situación dejaba sin ayudas a miles de niños en la Comunidad, cuyos padres alertaron del error la pasada semana, cuando se abrió el plazo de solicitudes. El problema se detectó al introducir el código de identificación del centro en el registro electrónico de la Consejería que dirige María Isabel Campuzano. Por mucho que insistieran, el centro donde están sus hijos no aparecía, y es que estos no están reconocidos por esta Consejería, sino por la que dirige Isabel Franco. Este error fue protestado, entre otros, por la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm) y la Concejalía de Educación de Cartagena.

Cristina Lomas, madre de una hija de dos años escolarizada en la Escuela Infantil Municipal de Pozo Estrecho, fue una de las solicitantes de esta ayuda perjudicada por el fallo de la Comunidad, que no contempló el acceso a estos cheques de los alumnos matriculados en centros cuya autorización no depende de Educación. "El código que introducimos no detectaba absolutamente nada. La dirección del centro nos explicó que la escuela no tenía el código adecuado y que por ello la guardería no aparecía en la lista correcta. Hay muchos padres enfadados con esta situación", detalla, al tiempo que protesta por la tardanza en que este centro sea reconocido por la Consejería de Educación, ya que el Ayuntamiento se hizo cargo de él en 2016 y siguen esperando.

En Cartagena, las escuelas de Pozo Estrecho, La Aljorra y La Palma están afectadas por esta situación, ya que pasaron a formar parte de la cartera de guarderías públicas del Ayuntamiento hace años pero mantuvieron su dependencia de Política Social, ya que antes eran centros de atención a la infancia gestionados por manos privadas. Ahora, el Consistorio "ha iniciado el proceso para que todas las escuelas infantiles pasen a depender de la Consejeria de Educación", señalan fuentes de la Concejalía de Educación.

El pasado viernes el presidente de Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, inició una ronda de contactos con las consejerías de Política Social, Educación y Presidencia para arreglar un problema que sabe que habría acabado "con protestas de los padres en las calles". Ahora, Educación llevará a cabo una transferencia de dinero a la Consejería de Franco para que abra una nueva convocatoria de cheques guardería, aunque no ha especificado qué presupuesto habrá ni qué cantidad podrá recibir las familias.

Pedreño destaca que "hay una parte importante de padres que tienen a sus hijos escolarizados en estos centros que dependen de Política Social, y teníamos que buscar una solución pronto". Esto, ante el temor de que la convocatoria actual, dirigida solo a los centros reconocidos por Educación, cerrase su plazo de solicitudes y dejara fuera a centenares de familias. Este tipo de centros acogen a gran parte de los alumnos de 0 a 3 años que no logran plaza en las escuelas de la pequeña red pública de la Comunidad (14 centros en total).

La protesta de los padres se fundamentaba en el alto coste que implica en muchos casos la matriculación de los niños más el pago mensual, que llega a superar los 200 euros.

El plazo de solicitudes termina el 10 de noviembre

Política Social intentaba enmendar el error en la mañana de este martes anunciando una nueva convocatoria que tendrá efecto retroactivo desde septiembre de 2022. Las ayudas de Educación tienen de plazo hasta el 10 de noviembre para que sean solicitadas por los padres, "el resto de familias podrá solicitar las ayudas anunciadas por Política Social en cuanto se haga efectiva la convocatoria", señalan en un comunicado.

Los cheques previstos hasta ahora tienen un importe de entre 800 y 1.200 euros por familia, con previsión de que llegue a 3.500 hogares. Con este sistema que entra en marcha, el Gobierno regional descarta sufragar los costes de todas las plazas en la educación de 0 a 3 años. La comunidad educativa ha criticado en numerosas ocasiones el bajo impacto de estas becas, algo que reconoció la propia Consejería de Educación.

Las familias con dos progenitores podrán optar a las nuevas ayudas si ingresan entre ambos hasta 50.000 euros anuales, unas condiciones que no cambiarán de cara a las nuevas ayudas. En el caso en el que solo hubiera un ingreso en la familia, el tope se situaría en 30.000 euros al año.