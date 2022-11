Jaime Pérez: "La vacunación de la covid ha permitido salvar unas 15.000 vidas en la Región"

El doctor Jaime Pérez, cara visible de la gestión sanitaria durante toda la pandemia en la Región de Murcia como portavoz del Comité Covid y subdirector de Salud Pública de la Consejería de Salud, ha sido elegido hace sólo unos días presidente de la Asociación Española de Vacunología, una sociedad científica que está presente en la Ponencia de Vacunas del Ministerio de Sanidad y que interviene en grupos de trabajo en los que se toman las decisiones sobre las modificaciones o ajustes del calendario vacunal en España.

¿Cómo acoge este nombramiento y el contar con el respaldo de todos sus compañeros a nivel nacional?

Lo cierto es que es un gran orgullo, una satisfacción, ya que fueron los propios compañeros los que me propusieron. Yo no me lo había ni planteado. Desde la Asociación Española de Vacunología participamos en grupos de trabajo de la Ponencia de Vacunas y tenemos un papel activo.

Desde las sociedades científicas siempre se ha apostado por lograr un calendario de vacunación común para toda España y así evitar las diferencias entre comunidades. ¿Es partidario de esa unificación?

Soy partidario desde la sociedad y desde la propia Consejería. En el fondo, las modificaciones que se han ido haciendo en el calendario iban en la línea de lo que se iba a aprobar a nivel nacional poco tiempo después, y si nos hemos adelantado un poco ha sido con el fin de proteger a más gente. De hecho, la Comisión de Salud Pública ha aprobado la vacunación de la gripe en niños y la administración de la vacuna del virus del papiloma humano (VPH) en varones. Sabíamos que si esto no lo hacíamos pronto se nos iban a quedar una o dos cohortes sin proteger. Todos sabemos que las competencias son de las comunidades autónomas y que aunque las velocidades pueden ser algo diferentes, el calendario es muy parecido.

En este caso, con el VPH, la Región de Murcia ha sido una de las primeras en dar un paso al frente y ofrecer la vacuna a chicos. ¿Cuándo está previsto comenzar la inmunización?

Aún estamos con los trámites administrativos para conseguir la vacuna, pero esperamos que esté antes de final de año. Esta vacuna se administrará a los niños y niñas nacidos en el año 2011 y se hará en los propios colegios, ya que así las coberturas vacunales son más altas y se consigue llegar a todo el mundo.

Volviendo al papel de las sociedades científicas, ¿cree que se escucha suficientemente a los expertos en los foros de decisión?

En general sí. Tenemos un mecanismo como la Ponencia de Vacunas, que quizá requiera meter más expertos externos, pero al final España tiene un calendario de vacunación muy bueno, que está mejorando aún más, y con unas coberturas de vacunación muy óptimas. Todas las vacunaciones infantiles funcionan muy bien en la Comunidad, aunque hay algunos problemas, como la vacunación de gripe, en la que no llegamos a las coberturas que nos gustarían. Hay países que tienen en marcha sistemas de incentivos a profesionales que nosotros, por ejemplo, no tenemos y competimos en coberturas con ellos.

¿Está a favor de copiar esos incentivos a profesionales?

En Reino Unido, por ejemplo, tienen incentivos profesionales en función de las coberturas alcanzadas, aunque aquí esta opción ni se ha planteado y siempre tendría una doble lectura.

Las vacunas siempre han tenido un papel fundamental en el cuidado de la salud pública, pero ninguna ha sido tan esperada como la vacuna de la covid. ¿Cuántas vidas se han salvado en la Región gracias a ella?

En la pandemia se han recogido los frutos de las buenas campañas que se han llevado a cabo toda la vida en España, eso ha hecho que las coberturas fueran buenas, sumado a que la gente quería volver a la normalidad y que afortunadamente no tenemos movimientos antivacunas. No hay una estimación sobre vidas salvadas en la Región, aunque a nivel nacional se salvaron 500.000 vidas hasta diciembre de 2021, en un año. Si Murcia es el 3% de la población nacional, las vidas salvadas en la Región equivaldría a ese 3% (unas 15.000 personas).

¿Cree que a medida que ha ido cayendo la incidencia de contagios se ha ido perdiendo también el interés por la vacunación y las dosis de refuerzo?

En un primer momento nadie se lo pensó. Pero ahora las dosis de refuerzo van a los mayores y a los grupos de riesgo, que son quienes en realidad las necesitan, y en ellos siguen estando por encima del 80% de cobertura. La campaña va bien, tenemos más de 110.000 dosis puestas y llevamos poco tiempo con la administración, ya que comenzamos el 26 de septiembre en residencias y el 6 de octubre en centros de salud, con días festivos de por medio. En menos de un mes llevamos cerca del 40% de los grupos vulnerables cubiertos con la dosis de refuerzo, eso va a seguir adelante y así esperamos llegar a bien entrado el otoño lo más seguros posibles.