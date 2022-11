Quieren la unidad de la izquierda y no les valen varias papeletas para un mismo espacio ideológico. Varias personas que forman parte de colectivos sociales de la Región de Murcia han protagonizado una rueda de prensa en Murcia y Cartagena esta mañana para leer una declaración pública "por un marco conjunto de acción de la izquierda alternativa".

Miembros de los Yayoflautas, colectivos de derechos sociales y de empleo, organizaciones cristianas como HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y de defensa de la sanidad y la educación pública han pedido a los partidos de izquierda "que dejen los personalismos a un lado y que solo busquen el bien común". Asimismo, les reclaman que no aviven la abstención "con sus luchas" porque "la sociedad no está para soportar, otra vez, el bochorno de las peleas y disputas por sillones o números en una lista".

Esta declaración no tiene que ver con el Manifiesto Unidad de la Izquierda, al que se han unido más de mil personas relacionadas con el mundo de la universidad, la justicia y el activismo. "Esto no es un manifiesto ni recogida de firmas. Nosotros lo hacemos a título personal, no formamos parte de ninguna opción ni plataforma política", subraya Ginés Fernández, uno de los declarantes.

Esta iniciativa nace mientras se están produciendo contactos entre los diferentes grupos de izquierda para negociar una posible confluencia en las elecciones de mayo de 2023. Afecta a Podemos, Izquierda Unida-Verdes, Más Región y Equo, pero hace especial presión sobre la formación morada, ya que es, hasta ahora, la fuerza que más impedimentos está poniendo a la unidad de todos estos partidos y parece que solo aceptaría confluir con IU-V.

El marco común que debe unir a las fuerzas de izquierda debe tener propósito de "poner a las personas y al medio natural en el centro de sus políticas". Asimismo, ha de defender un "sector público fuerte en sanidad, educación, transporte y protección social", un "trabajo digno", la defensa del patrimonio natural como el Mar Menor, que la mayoría social tenga cubiertas sus necesidades, el respeto a los derechos de las mujeres y contra la violencia machista, así como el respeto a la identidad sexual y un "sistema fiscal solidario y responsable", entre otros puntos. Sus referencias, explican, están en el "mapa de construcción social" que marcan las Marchas por la Dignidad.

Los declarantes creen que solo con un cambio de Gobierno los más vulnerables dejarán de "sufrir la presión de las élites políticas y económicas". Para Fernández, la "minoría privilegiada se agarra como una garrapata a los tentáculos del poder".

"Son momentos cruciales, no solamente para ganar derechos, sino para no perderlos. Nuestra región está en la cola de todos los indicadores de bienestar social y a la cabeza de los indicadores de desprotección, pobreza, desahucios, cortes de suministro básicos, no llegar a fin de mes trabajando... Todas estas son características propias de los efectos de las políticas neoliberales que hacen sufrir a la mayoría de nuestras gentes", han explicado en la declaración. También señalan el peligro de los "grupos fascistas y de extrema derecha, que conculcan claramente las políticas sociales en favor de la clase privilegiada".

"No nos resignamos a seguir sufriendo y ver sufrir a nuestros paisanos y paisanas. Queremos otra región, otra sociedad, otras políticas, otro Gobierno y otra forma de gobernar. Y eso solo es posible con la unidad de la izquierda", han concluido.