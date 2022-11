La imagen de la Gran Vía de Murcia atestada de vehículos pesados, con sus conductores dando bocinazos constantes y entorpeciendo el tráfico, podría volver a repetirse en breve. Ya el sábado pasado, la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte anunció que convocaría una nueva huelga nacional indefinida. Faltaba consultar a las bases para tomar una decisión definitiva, así que convocaron otra reunión para este fin de semana.

Esta organización es la misma organización que lideró los paros del transporte de mercancías en marzo. Paros que fueron en toda España: estuvieron protestando casi un mes provocaron problemas en las cadenas de suministro. Cabe recordar que este colectivo carece de la representatividad suficiente para sentarse en los órganos de participación de sector y con el Gobierno.

Cuando las protestas se fueron alargando y las molestias para los ciudadanos empezaron a hacerse insoportables, el Gobierno de Pedro Sánchez se sentó a negociar con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, en el que están representadas cinco grandes organizaciones (entre ellas CETM y Fenadismer como las más representativas), algunas de las exigencias de la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. Plataforma que finalmente fue recibida por el Ministerio. Ha pasado medio año y los camioneros optan por volver a hacer ruido, a nivel nacional, debido a «la pasividad» de la Administración en el control de la aplicación de la norma que obliga a los cargadores a abonar precios que cubran los costes del servicio.

"Desde la Inspección de Transporte se ha desautorizado a cualquier cuerpo de seguridad a intervenir"

No obstante, no está decidido todavía. Según explicó a La Opinión Esther Sampietro, delegada de la plataforma en Murcia, hasta este lunes no se sabrá si va a haber más paros. La razón es que tiene que votarse entre los transportistas afectados.

«Hay reuniones este sábado y este domingo, votamos todas las comunidades. Se hará el recuento y la directiva anunciará el lunes qué se ha decidido», detalló.

En el comunicado dado a conocer por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte se lee que que «desde el Ministerio de Transporte no se están llevando a cabo las debidas actuaciones para comprobar y sancionar en su caso, las irregularidades que desde Plataforma hemos documentado para demostrar el incumplimiento de los cargadores sobre la Ley de costes».

Además, hacen hincapié en que «desde la Inspección de Transporte se ha desautorizado a cualquier cuerpo de seguridad del Estado a intervenir».

Black Friday y Navidad

«En plena pandemia nos pidieron ayuda. Y la dimos, trabajando día y noche. Ahora necesitamos vuestro apoyo. Gracias», rezaba el cartel que colgaba de uno de los vehículos pesados que salían a la calle en Cartagena en marzo. Su clamor de entonces: que, con el combustible a precios estratosféricos, les era inviable trabajar, no les salía a cuenta. Como banda sonora de la movilización, la incesante pitada que caracterizaba a estas acciones.

Si al final vuelve a producirse un paro, se dará en fechas clave, como el inminente Black Friday y la Navidad, donde la gente compra más.