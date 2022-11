Santos Cerdán: "Lo bueno de Feijóo es que cada vez que habla subimos en las encuestas"

Hay políticos que se echan a temblar cuando reciben la visita de su secretario de Organización. Sin embargo, José Vélez puede estar tranquilo con el navarro Santos Cerdán, que inauguró ayer la nueva sede del partido en Jumilla. Solo tiene buenas palabras para él. Y no tan buenas para el Ejecutivo murciano.

Como secretario de Organización del PSOE me dirá que el partido está mejor que nunca.

No hay más que verlo. Estamos viviendo un momento dulce. La pandemia y la guerra en Ucrania nos han unido en torno al trabajo para resolver los problemas de los ciudadanos y no mirarnos internamente.

¿Y cómo ve al PSOE de la Región de Murcia?

Muy bien y con ganas. José Vélez es la mejor persona que puede liderar el Gobierno autonómico en una región que necesita una regeneración democrática y abrir las ventanas para quitar a un Gobierno corrupto, como es el del Partido Popular. No hay que olvidar que el transfuguismo es corrupción.

El PSOE ganó las últimas elecciones autonómicas pero parece difícil que se repitan estos resultados en 2023.

Yo confío en el trabajo que vayan a hacer de aquí a mayo los compañeros del PSRM. Estoy seguro de que sacarán un grandísimo resultado.

¿Qué me dice de María González Veracruz, nueva secretaria de Estado?

La conozco desde que estaba en la Ejecutiva Federal. Es muy trabajadora y competente. Los murcianos deben estar encantados con tener a una paisana en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Hay sectores socialistas que la ven liderando el PSOE aquí.

Lo bueno que tiene el PSOE es que hay numerosos compañeros que pueden liderar el partido en diferentes momentos. Pero lo que pensamos hoy todos los socialistas es que hay un líder válido y muy sólido.

¿Es difícil poner orden entre el PSOE murciano y manchego por el tema del Trasvase?

A nivel orgánico no hay problema. A nivel político, entiendo que cada Comunidad luche por sus intereses legítimamente. Respeto las decisiones de unos y otros. El problema del Trasvase es que las precipitaciones en la cabecera del Tajo cada vez son menores. Hay que pensar en soluciones a largo plazo, como hace el Gobierno de España invirtiendo en desaladoras.

¿Cree que el Gobierno regional está haciendo todo lo posible para proteger el Mar Menor?

A las pruebas me remito: no. Toda la financiación para salvar la laguna viene por el Gobierno de España. Lo que tienen que hacer es facilitar que esas inversiones se pongan en marcha de una vez.

Usted ha tenido en frente al PP de Pablo Casado y al de Alberto Núñez Feijóo. ¿Con cuál se queda?

Son lo mismo. Es un Partido Popular que le ha dado la espalda a los españoles en los peores momentos. Es un PP que presume de ser constitucionalista e incumple la Constitución no renovando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo bueno que tiene Feijóo es que cada vez que habla subimos en las encuestas. Está desnortado. Llegó al PP por un pacto para tapar la corrupción del partido denunciada por Casado, no lo olvidemos. Ahora, los poderosos que le pusieron le han provocado un tembleque de piernas para que no pacte el CGPJ. Ha demostrado que ni es líder ni tiene la confianza de los ciudadanos de este país.

¿Quiénes son esos poderosos?

Los poderes económicos y mediáticos que están alrededor del PP.

¿Se ha hecho a la idea el PSOE que no va a renovar el CGPJ esta legislatura?

Siempre tenemos la esperanza, aunque no la confianza en el Partido Popular. Debería ser una obligación cumplir la Constitución.

¿Van a legislar para que esta situación no pueda volver a repetirse en el futuro?

No. En lo único que pensamos ahora es que los populares cumplan la Constitución. No estamos en otro escenario.

¿En qué punto está el Partido Socialista con la Ley Trans?

La Ley Trans es un avance social y el PSOE siempre estaremos a favor de los estos avances. El problema que tenemos con esta norma es que hay que dotarla de seguridad jurídica. El PP ya anunció que la recurrirá, por lo que tenemos que dar pasos con total garantía. Los verdaderos enemigos de las mujeres no son las personas trans, sino los violadores, los maltratadores y los que reniegan de la violencia de género.

Se está hablando mucho de la Ley de Memoria Democrática con la salida de Queipo de Llano de la Macarena.

Se acaba de saldar una deuda con las víctimas de la dictadura de Franco. Demasiadas personas no saben dónde están sus antepasados. Acompañé al presidente a Berlín hace unos días y ver cómo tratan los alemanes la memoria del nazismo es un ejemplo. Un genocida como Queipo de Llano no podía estar más en un lugar de culto.

¿Peligran los PGE por las diferencias con Podemos a cuenta de la Ley Trans, de Bienestar Animal o de Vivienda?

No, van por buen camino. Saldrán adelante porque son la mejor herramienta para luchar contra la desigualdad y contra la guerra de Ucrania. A partir de ahí, no hay que olvidar que somos dos partidos distintos en el mismo Gobierno. Debatimos y llegamos a acuerdos.