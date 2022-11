La subida del precio de la luz y el gas ha llevado a muchos establecimientos de hostelería, de España y de la Región de Murcia, al ver cómo el importe de su factura se multiplica, una realidad que preocupa muchísimo a un sector que está poniendo en marcha acciones de protestas, como el apagón del próximo martes, para exigir medidas que puedan paliar lo que califican de “situación insostenible”.

Juan José López, presidente de Hostecar, explica a La Opinión que “el negocio ya no es que sea rentable, es que vamos a pérdidas”. Los precios de la luz y el gas se han multiplicado “por diez”, hasta el punto de que “antes, en 52 días, me venían 700 euros de gas: ahora, en 36, me han venido 3.500”. Y eso “gastando menos que antes” en una negocio que, lamenta, ya “no es rentable”.

“Trabajamos a pérdidas, es insostenible”, remarca López, que asegura que “no es posible que el negocio se ponga en marcha con estas cifras”. Consciente de que también “le pasará a transportistas y a empresas que están cerrando”, reitera que “la situación es insostenible” y que “trabajar no es rentable”. Los hosteleros está “intentando estirar la mata”, comenta, “a ver si en Navidad podemos ponernos al día”.

El responsable de Hostecar rememora que “en la zona de comarca de Cartagena venimos arrastrando gotas frías, arrastrando covid, y ahora esto”. A su juicio, “la situación que estamos viviendo ahora mismo es peor que la pandemia”, dado que “estamos desamparados y acumulando deudas”.

"Que nos dejen trabajar"

López subraya que “aprendimos en la pandemia a marcarnos objetivos a corto plazo”, por lo que “nuestra esperanza es que pase noviembre lo más rápido posible y que venga el puente y después Navidad, a ver si podemos arrancar y esperando que esto se estabilice”.

El puente de diciembre (el día 6, la Constitución cae en martes y el 8, la Purísima, en jueves) puede ser un revulsivo: a más festivos, más ocio, más gente sale a la calle y es más factible que paren en un bar o un restaurante.

Pide “que nos dejen trabajar” y precisa que “el sector en la Región, con poca ayuda, ha sobrevivido, nos hemos mantenido. Solamente pedimos trabajar con unos mínimos”.

Por su parte, el empresario Jesús Abellaneda, presidente de la asociación profesional de hosteleros de Lorca, Hostelor, declara a este periódico que su sector vive “un auténtico despropósito” en el cual “no podemos economizar más, es inviable ya, nuestros negocios no pueden sostenerse y dejan de ser confortables para nuestros clientes”.

Compara facturas de un mes de 2021 con las del mismo mes de 2022 y “antes se pagaban 1.900 euros y ahora 5.200”. También cita el caso de un hotel que pasó de abonar 5.000 euros mensuales a 18.000 por los suministros.

Del apagón simbólico del martes, asevera que “nos sumaremos a todo para sensibilizar a la sociedad” y remarca que “la hostelería siempre está adaptándose a las circunstancias”. En su opinión, deberían recibir “ayudas para placas solares, para economizar la luz, para que seamos también mas ecológicos”. “Pedimos medidas al Gobierno central, y seguimos bajando a quienes tienen las competencias autonómicas y locales”, precisa Abellaneda.

Hacia un bar más "familiar"

Por otro lado, anuncia que “muchos establecimientos están sopesando ya cerrar, porque es inviable, por la situación energética y la inflación, o están trasladándose a locales muchos más pequeños, para pagar menos alquiler”. Esto está dando lugar a que haya “una hosteleria más domestica o casi familiar”, comenta. Los afectados “hacen cuentas” de cuánto les cobran por el alquiler del local o cuánto han de pagar a sus trabajadores, en un momento en el que se da “una dificultad de personal asombrosa”.

Preguntado por la Navidad, el presidente de Hostelor augura que “puede contraproducente”, puesto que “a mayor facturación, mayores pueden ser las pérdidas”. Las tradicionales cenas y comidas navideñas (este año, sin restricciones a causa de la covid, por el momento) pueden hacer que se llenen más las cajas de los establecimientos hosteleros, que, a su vez, gastarán más suministros, por lo que puede resultar un regalo envenenado.