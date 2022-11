La Región de Murcia contará con una red de centros deportivos para que los pacientes con cáncer tengan un espacio en el que practicar deporte de forma gratuita y en el que estén guiados por monitores especializados. La piedra angular de este gran proyecto es el centro deportivo que la Fundación Never Surrender inauguró ayer en la Universidad de Murcia (UMU) y detrás del cual está el doctor del Hospital Virgen de la Arrixaca Vladimir Salazar, presidente de la Fundación Never Surrender e impulsor de la Cátedra Never Surrender de Deporte y Cáncer.

El doctor Salazar explica a La Opinión que ya están en contacto con varios ayuntamientos para encontrar en cada municipio un espacio deportivo que se pueda poner a disposición de los pacientes oncológicos y al que acudirán varios días a la semana los monitores formados en el Centro Deportivo Never Surrender que se presentó ayer en la UMU. «La idea es que estos pacientes tengan un espacio cercano a sus casas y gratuito para la realización de ejercicio de fuerza de forma segura», indica. El especialista afirma que la evidencia científica ha demostrado los beneficios de este tipo de actividad física durante la enfermedad, ya que mejora la tolerancia a la quimioterapia, reduce la pérdida muscular y hace que el cáncer tenga mejor pronóstico. Este nuevo espacio se ha construido junto a las instalaciones de las pistas deportivas del Campus de Espinardo de la UMU en una superficie de 650 metros cuadrados divididos entre los 375 metros que tiene la sala interior y los 275 metros cuadrados de un espacio al aire libre. La UMU investigará los efectos del ejercicio en estos usuarios La Fundación Never Surrender y la Universidad de Murcia se unieron el pasado mes de junio para crear la Cátedra de Investigación Deporte y Cáncer. Fruto del trabajo de esta cátedra es la puesta en marcha del gimnasio que se presentó ayer en el Campus de Espinardo, pero la cátedra tiene también entre sus objetivos llevar a cabo proyectos de investigación. En concreto, la Universidad de Murcia centralizará los datos de los pacientes que asistan en toda la Región a los centros Never Surrender para poder llevar a cabo proyectos de investigación que permitan obtener conclusiones sobre beneficios específicos del ejercicio de fuerza. La homogeneidad de las máquinas y los programas asignados a los pacientes permitirá obtener conclusiones para seguir avanzando en el conocimiento de los beneficios del ejercicio en pacientes oncológicos. El rector, José Luján, aprovechó la visita ayer también para alabar la fortaleza de Vladimir Salazar y su implicación con la UMU «para contribuir a que los pacientes oncológicos puedan tener una mejor calidad de vida gracias al deporte y ayudarles a sobrellevar la enfermedad; este espacio es un paso más de los muchos que se conseguirán con la Cátedra Deporte y Cáncer Never Surrender». Este espacio es el primer gran centro que pone en marcha la Fundación Never Surrender. El gimnasio está diseñado para trabajar con ejercicios funcionales con peso libre, así como con máquinas totalmente nuevas de musculación, adquiridas para realizar ejercicios muy concretos. Además, también se han instalado sistemas para realizar trabajo de tracción con poleas altas y bajas para que las personas enfermas de cáncer puedan ejercitarse de forma segura, en función de su situación médica específica y su condición física. Además, el espacio cuenta con máquinas específicas para ejercicio cardiovascular; en concreto hay cinco cintas para caminar y correr; dos elípticas y cuatro bicicletas estáticas. Informe favorable del oncólogo Para que los pacientes se puedan beneficiar de estas instalaciones deportivas deberán contar con un informe favorable de su oncólogo donde se especifique que no existen contraindicación para la realización de este tipo de ejercicio, según apunta Vladimir Salazar. Además, los monitores que ya se están formando harán un estudio inicial de cada caso para adaptar la rutina física a cada paciente y a su situación. Desde la UMU explican que el proyecto de la Cátedra Never Surrender llega para ampliar y completar el trabajo de un programa que desde hace cuatro años realiza el Servicio de Actividades Deportivas de la UMU con mujeres con cáncer de mama, gracias a un acuerdo con la Asociación Amiga. Muchas de las participantes estuvieron ayer en la inauguración del nuevo espacio, que atenderá en las próximas semanas a todos los pacientes oncológicos, independientemente del tipo de cáncer. En la presentación también estuvo el rector de la UMU, José Luján; el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano; el consejero de Sanidad, Juan José Pedreño; y el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras.