A partir de mañana las familias murcianas podrán solicitar el nuevo cheque guardería de la Consejería de Educación para impulsar la escolarización de niños de 0 a 3 años en el primer ciclo de Infantil en la Región de Murcia. Estas ayudas podrán beneficiar a los alumnos que estén matriculados en en esta etapa dentro de los centros autorizados de titularidad privada o municipal en la Comunidad para el curso 2022-23.

La cuantía de esta ayuda no podrá exceder de las cantidades previstas de 800 euros y 1.200 euros por alumno. Para este año, el presupuestos de estos cheques de guardería alcanca los 3,4 millones de euros. Para obtener estas ayudas será requisito que los ingresos de la unidad familiar en el año 2021, calculados según se establece en las bases reguladoras de estas ayudas y estén legalmente obligados o no a realizar dicha declaración conforme a las normas tributarias, no superen en función de la tributación, los siguientes umbrales:

Familias con dos miembros o más que tributen : 50.000 euros anuales.

: 50.000 euros anuales. Tributación individual: 30.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes será desde mañana vierves 4 de noviembre hasta el 10 de noviembre, en total cinco días hábiles. Tendrán preferencia los alumnos solicitantes que acrediten, o sus padres, tutores o guardadores legales, que han sufrido daños personales de especial transcendencia o que les incapaciten para su trabajo habitual, como consecuencia de un acto terrorista. Tendrán asimismo preferencia los hijos o hijas de víctimas de violencia de género.

Las solicitudes deberán realizarse mediante un formulario accesible por internet en la dirección (http://sede.carm.es), código de procedimiento 3966. Se pondrán a disposición de los interesados dos tipos de formulario, uno con firma mediante certificado electrónico o CL@vePin y otro, que no requiere autenticación, que se podrá cumplimentar telemáticamente y descargar en documento PDF para presentar impreso.

En el primer caso, el padre, madre, tutor/a o representante del solicitante se puede identificar mediante cualquiera de los sistemas de identificación o firma aceptados por la sede electrónica, una vez cumplimentada la solicitud telemática se podrá completar el proceso electrónico de presentación de la solicitud acompañando, a través de la página Web, en formato PDF (escaneado) la documentación que le sea requerida por la propia aplicación, de presentación obligatoria.

Las familias que no dispongan de los medios informáticos o de identificación y firma aceptadas por la sede electrónica, pueden autorizar a cualquier persona que tenga habilitado alguno de estos sistemas de firma, el cual actuará como representante del alumno.

Formulario

Los interesados deberán adjuntar, al cumplimentar el formulario, la siguiente documentación:

Certificado de matrícula o reserva de plaza correspondiente al curso 2022/2023. Libro de familia o, en su defecto, cualquier otra documentación fehaciente que acredite las personas que componen la unidad familiar. Certificado del IBAN (número internacional de cuenta bancaria) de la cuenta o cartilla donde se desea recibir el importe de la ayuda, que le será facilitado por su entidad bancaria, del que deberá ser titular o cotitular el padre, la madre o el/la tutor/a legal del alumno. Documentación pertinente que acredite su condición de víctima del terrorismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto nº 105/2012, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su caso. Documentación que acredite ser hijo o hija de víctima de violencia de género. Se podrá aportar la orden judicial de protección a favor de la víctima o la sentencia condenatoria, en su caso.

Pago de las ayudas

El pago de las ayudas se realizará por su importe de total, indicado en la solicitud, una vez dictada la Orden de concesión, mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad del progenitor del solicitante, tutor o representante legal, designada en la solicitud. Dado que el importe máximo de estas ayudas comprende dos tramos, 800 y 1.200 euros, deberá seleccionar en la solicitud el que sea inferior al gasto previsto.