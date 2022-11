La diputada de Ciudadanos Ana Martínez Vidal ha anunciado esta tarde que abandonará la primera línea política cuando acabe la presente legislatura, en mayo de 2023. Lo ha revelado en una entrevista en Onda Regional, en la que ha explicado que responderá "no" a cualquier propuesta política que puedan ofrecerle en los próximos meses, incluso si viniera de su propio partido, tanto para formar parte de listas electorales como para cargos orgánicos.

"Ya he vivido lo que tenía que vivir. Estoy muy agradecida por todas las oportunidades que me ha dado Ciudadanos y por las que he sido consejera de Empresa, portavoz del Gobierno, diputada regional y coordinadora autonómica, pero estos cuatro años han sido muy duros", ha señalado.

Sin duda, el punto de inflexión en su carrera política fue la moción de censura contra Fernando López Miras presentada en la Asamblea Regional en marzo de 2021. En principio, ella tenía que salir como presidenta de la Comunidad; sin embargo, una maniobra sin precedentes del Partido Popular provocó que cuatro de los seis diputados de Cs no votaran a favor de la moción, haciéndola fracasar y sumiendo al partido en una crisis de la que está por ver si podrá recuperarse.

La diputada, recientemente nombrada portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento murciano, ha explicado a la periodista Lucía Hernández en el programa Tarde Abierta que, tras las elecciones de mayo, dedicará más tiempo a su vida privada: "Es algo que no se ve, pero en política se trabaja 24 horas, no hay fines de semana. Ahora, por primera vez, me apetece priorizar mi vida personal. No he podido disfrutar de las semanas santas, de las vacaciones de verano ni de las navidades".

Martínez Vidal ha querido dejar claro que no se va "desencantada" con su partido y que se sigue sintiendo "identificada" con él. "Continuaré como afiliada", ha asegurado.

Por otra parte, ha insistido en la idea de que "es necesario un cambio político en la Región de Murcia". En concreto, cree que "el PP necesita "regenerarse en la oposición" porque "actúa como si la Región fuese su cortijo". En este sentido, ha lamentado que Cs no facilitara la alternancia politica en 2019: "Fue un error. Traicionamos la voluntad de muchos murcianos".