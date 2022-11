La Región de Murcia gana cinco nuevos pensionistas cada día

La Región aún no ha recuperado el ritmo de jubilaciones que había alcanzado antes de la pandemia. En el último año la lista de beneficiarios de la Seguridad Social ha ganado cinco pensionistas cada día, mientras que antes de la crisis sanitaria provocada por la covid se incorporaban a la nómina de beneficiarios de las prestaciones públicas ocho personas diarias. En 2020 apenas se sumaron tres personas al día.

Los sindicatos CC OO y UGT descartan que este frenazo pueda atribuirse a las dificultades que encontraron los trabajadores para tramitar su pensión a causa de la pandemia ni tampoco a la decisión de esperar después de haber cumplido la edad reglamentaria para beneficiarse de los incentivos que ofrece la Seguridad Social a los ocupados que demoran el retiro.

Aunque el Ministerio ha empezado a aplicar con la reforma de las pensiones los premios en forma de pago único como compensación por alargar la vida laboral después de haber cumplido la edad requerida, ambas organizaciones aseguran que para la mayoría de los trabajadores de la Región resulta muy difícil seguir en activo, a pesar de los beneficios que ofrezca la Seguridad Social.

Antonio Conchillo, secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, da por hecho que la menor incorporación de nuevos pensionistas se debe a las víctimas que causó el coronavirus. Recuerda que, pese a las reducidas cifras que registró la Región en relación a otras comunidades, «el número de fallecimientos se disparó en toda España, pero no siempre eran personas diagnosticadas de covid, por lo que no estaban registradas en las estadísticas oficiales», señala. El dirigente de UGT sostiene que hubo muchos más fallecimientos que en años anteriores, aunque no fueron atribuidos al coronavirus.

Según los datos del INE, la Región fue una de las comunidades con menos defunciones provocadas por la covid, con 48,9 casos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de las tres que se situaron en cabeza: Castilla y León (243,5 fallecidos por cada 100.000 habitantes), Castilla-La Mancha (235,8) y Comunidad de Madrid (215,2).

Por su parte, el representante de CC OO José Cánovas mantiene que los bajos salarios de la Región no dan para aspirar a conseguir pensiones elevadas, por lo que tampoco compensan los premios de la Seguridad Social. Cánovas se pregunta «cómo va a retrasar la jubilación una enfermera o una persona que esté en una residencia de mayores si a los 62 años ya tiene todo tipo de dolores», que le crean mayores dificultades para realizar largas jornadas de trabajo de pie. «Somos partidarios de destinar ese dinero a garantizar las pensiones mínimas», asegura.

En este momento los cotizantes tienen que haber cumplido los 66 años y dos meses para acceder a la jubilación, aunque se mantiene la posibilidad de seguir retirándose a los 65 años para los afiliados que tienen cotizados un mínimo de 38 años y medio.

La ampliación de la edad requerida también puede estar haciendo que cada año haya menos activos en condiciones de solicitar la pensión.

Aunque la incorporación a la nómina de los beneficiarios de la Seguridad Social no ha vuelto a alcanzar el ritmo anterior a la covid, ha mejorado de forma sustancial las cifras del año 2020, aunque en la Región no llegó a reducirse el número de pensionistas, tal y como ocurrió en otras comunidades autónomas.

Así, mientras que en 2019 pasaron a cobrar las prestaciones de la Seguridad Social 3.159 nuevos beneficiarios, lo que supone ocho incorporaciones diarias, en 2020 solo entraron en las listas 1.131 personas, lo que equivale tres al día. Ahora hay una media de cinco cada día.

La Región ha alcanzado en septiembre los 254.173 pensionistas, 149.148 de los cuales son jubilados. Los restante son viudas, huérfanos y beneficiarios de las prestaciones por incapacidad permanente.

Un 8,5% de subida para 2023

La reforma de las pensiones que ha vuelto a vincular la revisión de la paga de la Seguridad Social a la inflación garantizará a los beneficiarios una subida para 2023 que puede rondar el 8,5%. El porcentaje definitivo se sabrá a mediados de diciembre, cuando se conozca el IPC de noviembre y sea posible calcular el incremento medio que han registrado los precios en los últimos doce meses. En octubre la subida está en el 7,3%.