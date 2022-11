Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han reclamado más margen para implantar el nuevo diseño de las pruebas de acceso a la universidad (EBAU), que en un principio tendría un plan escalonado que comenzaría en 2024. La Consejería de Educación de Murcia ha pedido, durante la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles entre el Ministerio de Educación y las autonomías, atrasar al menos un año, a 2025, la selectividad que evaluará más las competencias educativas y tendrá menos exámenes.

Las autonomías del PP insisten en que la prueba sea única en toda España, algo a lo que no estaría dispuesto el Gobierno central. La posición de los populares es firme ya que amenazan con salirse de la negociación de la nueva selectividad si no se tiene en cuenta a los gobiernos regionales que controlan. La propia comisión que coordina las pruebas en la Región también está de acuerdo en atrasar un año los nuevos exámenes ya que no ven claro el diseño planteado.

El Ministerio de Pilar Alegría quiere ensayar en primavera del próximo año la prueba de madurez académica que evaluará destrezas del ámbito lingüístico (castellano e inglés). Este examen puntuará con un 25% de la nota en la fase general, mientras que a partir del curso 2026/2027 será del 75% ya que las materias Historia de la Filosofía e Historia de España, que hasta entonces se evaluarán por separado y de forma obligatoria, se sumarán a este examen único.

"Queremos llegar al máximo consenso posible", remarca Educación, que con la EBAU común en toda España busca "garantizar la igualdad real de todos los aspirantes". La Consejería, que cuestionó los contenidos evaluables que se imparten ahora en la etapa de Bachillerato con la llegada de la Lomloe, pide una reflexión sobre el "modelo competencial" que se quiere implantar en los dos últimos cursos escolares. "La Región de Murcia quiere asegurarse de que esta propuesta no implique una rebaja de la exigencia para el alumnado ni de la calidad de su formación".

Por último, la corrección de estas pruebas ha sido objeto de debate. La coordinadora de la EBAU en Murcia ve un problema en los criterios para evaluar al alumno que quiere entrar en una universidad. La Consejería, que prepara alegaciones junto a Universidades, cree que la nueva propuesta de ejercicios con pruebas abiertas y respuestas diversas "puede implicar una pérdida en la objetividad de la calificación de los ejercicios y una dificultad añadida para compartir los mismos criterios en todas las comunidades autónomas".