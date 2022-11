Los representantes sindicales han salido este miércoles muy molestos de la reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad convocada por el SMS para acordar las bases de las próximas oposiciones. El encuentro ha servido para aprobar las bases y los baremos de las próximas oposiciones, aunque algunas organizaciones se han abstenido y otras, como Satse, han votado directamente en contra.

Desde la Federación de Sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO (que se ha abstenido) alertan de «la inseguridad jurídicade los baremos de la OPE de concurso al puntuar menos el tiempo trabajado en otros servicios de salud y otras administraciones Públicas», lo que para los responsables sindicales «puede conllevar demandas y la consiguiente paralización del proceso», avisan.

En este caso, se unifican las ofertas de empleo de los años 2019, 2020, 2021 y estabilización con un total de 2.961 plazas, repartidas entre las 2.544 plazas por turno libre, 115 plazas por promoción interna y 302 plazas a fase de concurso exclusivamente.

El Sindicato de Enfermería, Satse Murcia, ha rechazado las bases de la convocatoria de las próximas oposiciones del SMS al no compartir la decisión de «simplificar» los baremos con respecto a anteriores convocatorias, ya que esto implica, según señalan, «la no valoración de aspectos tan importantes como el expediente académico, la limitación de la formación continuada a 15 años, la no valoración de los cursos ECTS ni de las ponencias, comunicaciones y posters».

El sindicato de enfermería sostiene que este nuevo baremo genera «un grave perjuicio» a los futuros opositores que han empleado su esfuerzo de capacitación y formación en los apartados que han sido excluidos, al tiempo que advierte de que el nuevo baremo «podría vulnerar incluso aspectos legales del proceso porque el Servicio Murciano de Salud es el único de todo el ámbito nacional que ha excluido la formación universitaria post-grado, dando lugar a posibles denuncias que, junto al resto de exclusiones, los aspirantes puedan realizar». Estas denuncias podrían obstaculizar los nuevos procesos.

Tras la propuesta de la Administración sanitaria, Satse y SPS han votado en contra, CCOO se ha abstenido de pronunciarse sobre el planteamiento de baremos, y UGT, Csif y Cesm han votado a favor de los nuevos criterios para las oposiciones.