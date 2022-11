Ni rastro de feminismo tránsfobo en el PSOE regional

La Ley Trans no parece haber provocado ningún debate en el PSOE regional, como sí que lo ha hecho a nivel estatal. Al menos, ningún dirigente socialista murciano ha salido públicamente a criticar el texto del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, que recoge la autodeterminación de género, incluso para menores.

Fuentes del Partido Socialista de la Región reconocen que no tienen «brechas internas» y que esperan que pronto «haya acuerdo y la ley salga adelante de la forma más garantista posible».

De la misma forma se manifiestan otras fuentes socialistas, que no descartan que pudiera haber «simpatizantes que no estén tan de acuerdo», pero aseguran que «en la dirección nunca ha habido nadie en contra».

Aunque voces autorizadas de la formación política, como la exvicepresidenta del Gobierno central Carmen Calvo han mostrado sus reservas a la tramitación de esta legislación, en el PSRM sí que creen que la Ley Trans es compatible con la defensa de los derechos de las mujeres y con la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Aunque cada vez más personas del colectivo LGTBI alzan su voz en contra del PSOE porque consideran que está retrasando la aprobación de la ley en el Congreso —la histórica dirigente Carla Antonelli se dio de baja en el partido—, en el PSRM le quitan importancia y aseguran que «todo lo que sea dar una buena base legal a la norma es bueno siempre que respete el espíritu de la ley».

Además, los socialistas murcianos defienden que su relación con el colectivo LGTBI es «totalmente transparente». Con todo, no pudieron evitar que el pasado 22 de octubre salieran a la calle para pedir una «Ley Trans ya». Desde No Te Prives, organización convocante de la concentración, aseguraron entonces que no van a permitir que «se limite ningún derecho» del colectivo y «mucho menos que las personas trans sean moneda de cambio debido a luchas internas». Tampoco dudaron en denunciar la actitud del Gobierno de España. «Ha vuelto a engañarnos», llegaron a afirmar.

Murcia va por delante

Además, señalan que la Región de Murcia, como otras comunidades autónomas, va por delante de la legislación española en este aspecto, ya que en 2016 se aprobó por unanimidad en la Asamblea Regional la Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Región.

Esta norma, que llevó a la Cámara murciana el Grupo Parlamentario Socialista, ya defiende que «las personas transexuales menores de edad tienen derecho a recibir el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido». También dice la ley que tienen derecho a «recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad» y que «la negativa de padres o tutores a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad o a que se establezca preventivamente un tratamiento de inhibición del desarrollo hormonal podrá ser recurrida ante la autoridad judicial».

El problema, según explican desde el partido, es que la Ley de Igualdad LGTBI de 2016 «se obvia porque no se cumple».