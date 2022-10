6.000 euros de multa por regar de forma ilegal pimientos en Lorca

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha ratificado una sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Segura contra una empresa agraria con sede en Águilas pero que en 2019 fue denunciada por regar de forma ilegal una superficie agrícola de 9,44 hectáreas en Lorca. La firma, si no recurre la sentencia ante el Supremo, deberá pagar una multa de 6.000 euros y desconectar y precintar las instalaciones de riego. La empresa, que en la superficie denunciada cultivaba pimientos, argumentó en un principio que la parcela denunciada tenía derechos de concesión de aguas y, más tarde, se aferró a que en el momento de la inspección no estaba siendo regada.

La sentencia refleja que, tras descartar que los terrenos identificados tuvieran algún tipo de concesión o derecho de aprovechamiento, «por el hecho de estar en una Unidad de Demanda Agraria (territorios que comparten el mismo suministro) no le daba derecho a utilizar el agua que tenía asignada a otras parcelas y, por tanto, su conducta puede calificarse como típica».

La mercantil alegó que tenía permiso de la CHS para irrigar en una superficie total de 25 hectáreas

Añade el Tribunal que ve a la mercantil como «culpable» al haber hecho uso privativo de estos recursos en una parcela que «no tenía derecho de agua». Por ello, le hubiera bastado, señala el texto, con haber acudido a la Confederación y reclamar información» para comprobar esa concesión. La mercantil agrícola alegó que tenía permiso del organismo de cuenca para regar en una superficie total de 25 hectáreas que estaban incluidas en un terreno de regadío aprobado por el organismo de cuenca.

La propietaria de los terrenos, que no es la empresa de Águilas, llegó a ser parte del expediente sancionador que abrió la Confederación del Segura, pero finalmente no se le impuso la multa por no disponer de la finca en ese momento, «al tenerla arrendada». La mercantil presentó un recursos contencioso-administrativo contra la Confederación, que ha sido desestimado por el Tribunal Superior de Justicia.

La firma llegó a argumentar que el tiempo para tramitar el expediente había caducado, algo que también rechaza el magistrado que lleva la causa. El guardia fluvial de la Confederación que abrió el expediente señaló que en el momento de la visita los terrenos estaban en plena plantación hortícola y con gomas de regadío.