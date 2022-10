La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado que se investigue por prevaricación a tres jefes de servicio de Oncología del Servicio Murciano de Salud (SMS) que formaban parte, junto con un adjunto de la misma especialidad, de un tribunal que debía valorar las pruebas selectivas para cubrir plazas de la categoría de ‘Facultativo sanitario especialista’.

Los hechos se remontan a 2017, cuando el denunciante se presentó a estos exámenes del SMS. Once meses después, en noviembre de 2018, y a pesar de que el médico había superado la prueba, el tribunal designado para juzgar el examen no lo consideró apto para el puesto.

El facultativo considera que hubo una "conspiración" para que no accediera a la plaza y presenta varios correos electrónicos para demostrarlo. "Por la vía de la promoción interna se está abriendo la puerta a la persona menos capacitada para el trabajo clínico de todos los oncólogos de Murcia", afirma la jefa de servicio del Santa Lucía. El presidente del tribunal, responsable de la Arrixaca, por su parte, indica lo siguiente: "Desde que vi la lista de los admitidos y excluidos, lo primero que pensé (y probablemente lleve a cabo) es dimitir como presidente porque no me siento capacitado para formar parte de un tribunal que da la plaza de esta forma tan injusta a una persona claramente incapaz y peligrosa".

El mismo oncólogo propone, según los correos presentados por el denunciante, llegar a un pacto entre todos los miembros del tribunal: "Creo que es el momento de hacer algo si todos estamos de acuerdo. Si aceptamos esta situación se le dará plaza [...] porque legalmente es oncólogo como el resto y tendrá una plaza en el servicio clínico". Finalmente, propone una reunión: "Creo que tenemos varias alternativas y si quieren nos juntamos y hablamos".

Según el auto de la Audiencia Provincial, la conducta imputada a los cuatro querellados "pudiera tener encaje en supuesto delito de prevaricación".

El juzgado no la admitió

Esta denuncia fue inadmitida a trámite en septiembre de 2019 por el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, por lo que se presentó un recurso de apelación que, a su vez, contó con la oposición del Ministerio Fiscal por entender que la resolución era conforme a derecho. Ahora, la magistrada de la Audiencia revoca la decisión y acuerda que se admita porque anteriormente no se valoraron los emails aportados donde se refleja la intención de los miembros del tribunal de que el querellante no obtuviera plaza.

El demandante señala que persiste la "situación de persecución y acoso laboral por los querellados"

En la demanda del médico se señala, además, que persiste la «situación de persecución y acoso laboral por los querellados», ya que en 2019 se le comunicó el relevo en sus funciones como oncólogo, limitándolo a realizar «trabajos puramente administrativos de recogida de datos, lo que supuso un claro trato vejatorio y de acoso para su persona», relató.