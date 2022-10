El pasado viernes se celebró el Día del Ahorro Energético. Un día que sin duda debe ir ganando en relevancia. El cuidado del medio ambiente es una tarea que nos corresponde a todos los ciudadanos del mundo, ya que a día de hoy, si queremos un futuro aquí, para nuestros sucesores, tendríamos que tomar algunas medidas.

En el fondo todos sabemos que debemos cuidar el planeta y hacer un buen uso de la energía. Como un muchas aspectos de la vida, todos nos sabemos la teoría, pero la mayoría de veces no aplicamos la práctica. En nuestro afán como sociedad, de desarrollarnos industrial, económica y tecnológicamente, así como de utilizar recursos como el carbón y el petróleo de manera indiscriminada, terminamos por destruir el medioambiente sin tomar en cuenta los daños irreparables que esto puede ocasionarnos.

La energía se va agotando, el cambio climático cada vez nos afecta más y el medio ambiente está sufriendo unas consecuencias destructivas. Es por ello que cada vez existen más asociaciones e iniciativas para poder combatir todos estos problemas.

Aunque haya mucha iniciativa y medidas que regulen todo esto, no es suficiente para combatirlo. Debemos ser restrictivos y hacer todo lo que esté en nuestras manos para encontrar una solución.

Esta fecha es un llamado a la reflexión sobre nuestro consumo energético en la vida cotidiana, con el cual se pretende concienciar sobre la necesidad de trabajar en conjunto en busca de políticas que favorezcan la eficiencia energética y la conservación de los recursos naturales.

Actuación ciudadana

Nuestra mentalidad como seres humanos debería cambiar en cuánto a acciones que podemos realizar. En general siempre se tiende a pensar en que «mi granito de arena no va a portar nada», y que por tanto, «para eso no hago el esfuerzo». Pero si cada uno de nosotros, en vez de pensar eso hiciera algo, tendríamos unos resultados magníficos. Según El Foro Energético Mundial existen algunas acciones simples en nuestro día a día que pueden contribuir y dar resultados. Entre estas destacan utilizar la luz natural mientras sea posible, desenchufar dispositivos o cargadores que no necesitemos, utilizar bombillas de bajo consumo, apagar luces o televisores que no estemos utilizando, controlar el uso de la calefacción y aire acondicionado, desenchufar aquellos aparatos que no necesitan de conexión continua, o procurar descongelar los alimentos a temperatura ambiente, sin la utilización del microondas.

Con estas pequeñas acciones podremos conseguir grandes cambios. Por eso, siempre que pienses que ese pequeño granito de arena no va servir de nada, por mas insignificante que te parezca, hazlo. Cada pequeño cambio pude contribuir y dar resultados muy grandes. Por el futuro del planeta. Por nuestro futuro.