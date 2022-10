María Marín: "La obsesión de López Miras es silenciarme como sea"

En cuestión de días ha visto cómo cuatro diputados de Vox —tres de ellos expulsados— llegaban al Grupo Mixto y la Mesa de la Asamblea la dejaba sin una portavocía de la que disfrutaba desde 2019. El miércoles pasado fue la primera sesión de control de la legislatura en la que la diputada de Podemos María Marín no pudo preguntar al presidente del Gobierno; no obstante, se encargó de que se la oyese y se la viese al subir a la tribuna ataviada con un EPI porque la Cámara se había convertido en un «estercolero».

¿Ha asimilado lo ocurrido?

Desde la moción de censura están pasando cosas que no son muy normales, como el transfuguismo. Ahora se han valido de vasallos para amordazar la voz del Grupo Mixto y en la última sesión de control, nuestro portavoz dejó pasar la oportunidad de preguntar. Lo más terrible es la impunidad con la que el PP se reúne sin vergüenza con la ultraderecha, como hemos visto estos días, para dinamitar el Grupo Mixto. Quitan y ponen portavoces de grupos de la oposición. Es insólito.

¿Siente que le han quitado esa portavocía?

El Grupo Mixto tenía un reglamento que decía que me tocaba a mí desempeñar el cargo y el año político ya estaba empezado. Cuando cambia la composición del grupo, el reglamento decae y ponen a otra persona. Ahí hay intencionalidad. De hecho, cuando entraron los diputados de Cs hace un año, hasta que hubo reglamento, yo seguí siendo la portavoz interina.

"Castillo es muy vergonzoso y deja bastante que desear porque está de parte y a las órdenes del PP"

¿Esta maniobra es legal?

Los servicios jurídicos nuestros lo están mirando. El problema es que no hay jurisprudencia anterior.

¿Es usted tan víctima como Carrera y Liarte?

Somos víctimas, pero con una diferencia muy importante. Podemos está en el mismo sitio en donde le puso la ciudadanía al principio de la legislatura, defendiendo los intereses de nuestra tierra, mientras que Liarte y Carrera han dado ya no sé cuántos bandazos: apoyan al PP, ahora se enfadan con ellos...

¿Conseguirán sacar adelante el reglamento del Grupo Mixto antes de que termine el plazo?

Deberíamos intentarlo. Nosotros queremos que haya acuerdo.

Ya no la veremos más enfrentándose con López Miras. ¿Se detestan tanto como parece?

En absoluto. Él y yo no tenemos ninguna relación, más que nada porque nunca va por allí. Su desinterés por el Legislativo y por los legítimos representantes de los grupos parlamentarios es tal que en la mitad de los plenos no está y, cuando está por allí, va un rato y se va. Su obsesión es silenciarme como sea porque todas las iniciativas y proyectos de ley que llevamos van en su contra.

"Que aumente la capacidad de la ultraderecha de decidir sobre nuestras vidas es dar muchos pasos atrás"

¿Por eso no les dejan tramitar sus proyectos de ley?

Ni los admiten a trámite. Este Gobierno no ha permitido que determinados diputados hagamos nuestro trabajo. Por poner un ejemplo, más de 35.000 mujeres no pueden tener hijos por la endometriosis y ni siquiera le han dado una oportunidad a nuestra norma, que hubiera sido pionera en España. Lo mismo pasó con nuestra Ley de Residencias y con la del Parque del Mar Menor.

También tiene sus más y sus menos con el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo.

El presidente Castillo es muy vergonzoso y deja bastante que desear porque está de parte y a las órdenes del PP. Me manda callar porque no le gusta lo que digo pero deja a Joaquín Segado, del PP, pasarse 4 minutos de su tiempo.

"No le voy a decir a IU que no se siente con otras fuerzas mucho más minoritarias" Las negociaciones en la izquierda a la izquierda del Partido Socialista continúan abiertas y es evidente que Podemos tiene un socio preferente: IU-V. «Podemos ha estado tres años y medio trabajando codo con codo con Izquierda Unida. Yo misma tengo muy buena relación con José Luis Álvarez-Castellanos y siempre que nos han llamado, hemos ido y hecho ruedas de prensa conjunta», explica la candidata de Podemos para las próximas elecciones, que también afirma que esas negociaciones no las pilota ella, sino su secretario de Organización, Ángel Luis Hernández. Lo único que da por seguro es que «la papeleta de Podemos va a estar encima de la mesa». Subraya que, aunque son dos las fuerzas políticas de izquierda que deben «dar un paso» para las próximas elecciones, «Podemos no le cierra la puerta absolutamente a nadie». Asimismo, «si IU considera que se tiene que sentar con otras fuerzas mucho más minoritarias que han estado desaparecidas estos tres años y medio de legislatura, no les vamos a decir que no lo hagan», dice.

"Tengo fuerzas para más y me crezco en las adversidades; va con mi carácter"

Con lo dura que está siendo esta legislatura, ¿le quedan fuerzas para seguir una más? Es la única candidata para las autonómicas.

Por supuesto que me quedan fuerzas. En las adversidades, me crezco y cuanto más intentan que me calle, me voy a callar menos. Va con mi carácter. Además, tengo que decir que, con este tipo de acciones me doy cuenta de que vamos por buen camino.

Han conseguido mucha visibilidad con solo dos diputados. Algunos se quejan de que se vista de «payasa», por lo del EPI, y que monte el «circo».

En tres años y medio, una vez llevé los peces muertos, otra vez me subí con un casco de bomberos y esta semana me puse el EPI. No es cierto lo que dicen.

Y tampoco considera que esté haciendo el payaso.

Por supuesto que no. Con el episodio de mortandad de peces, pensé que era absurdo hablarle a Luengo de informes cuando había toneladas de peces en la orilla del mar. Quería que lo viera todo el mundo. Le llevé la realidad y la puse encima de la mesa en la casa de la soberanía regional.

¿Le asusta la composición de la Asamblea la próxima legislatura?

A mí no me asusta nada, pero me da un profundo desasosiego ver el crecimiento en la Región de la ultraderecha. Y saber que el PP está muy seguro de pactar con ella. Tras 27 años de PP estamos a la cola de la mayoría de indicadores sociales y la ultraderecha ya está hablando de quitarles las becas a las mujeres para aprobar los presupuestos, insultan a las personas migrantes y a las personas del colectivo LGTBI, quieren privatizar la sanidad y la educación... Que aumente su capacidad de decidir sobre nuestras vidas es dar mucho pasos atrás.

¿Hay posibilidades de que la izquierda gane a PP y Vox en 2023 en la Región?

Todo es posible. Siempre hay margen para actuar y quiero pensar que, después de dos años de pandemia y una guerra, la gente se tiene que dar cuenta de que no estamos viendo las imágenes espeluznantes de la crisis de 2008, con gente abandonada y dejada a sus suerte mientras que se regalaban 60.000 millones de euros a los bancos.