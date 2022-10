Escribo estas líneas porque ya se percibe la incertidumbre y el desánimo en el Campo de Cartagena, y tengo la sensación de que estamos llegando al punto sin retorno. Hemos consentido tanto y se ha realizado tan poco por la veracidad de los hechos, que nos hemos dejado cornear y estamos malheridos.

El agricultor se ha dedicado a trabajar la tierra, a realizar su labor de todos los días como lo ha hecho durante siglos, pensando que alguien velaba por él, pensando que, aunque haya mucho ruido y le impongan medidas absurdas, él podrá seguir viviendo como lo hizo su padre, su abuelo… sin embargo, sabemos que ya no es así.

El egoísmo de la gente que forma organismos en beneficio propio ha sido tan rapaz que empieza a ser prácticamente inviable producir nada en la tierra. Le culpan de un problema del que, en cierta medida, él no entendía en su momento, pero que como en la vida, todos aprendemos e intentamos solucionar. La gente habla de agromafias, de empresas multinacionales que ganan miles de millones, cuando él para poder invertir en semillas, estructura del invernadero, un tractor, el embalse, un cabezal de riego, tiene que visitar el banco para que le den una póliza como todo el mundo con cierto emprendimiento.

Una actividad que piensa es necesaria porque, al fin y al cabo, el hombre debe alimentarse y sin producir comida, qué futuro le espera a la humanidad. Pero el político quiere justificar los gastos que produce y sólo genera deuda, por tanto, cada vez necesita más, y debe comprar más voluntades de organismos populistas y sindicales para poder seguir en el cargo. Un pozo sin fondo que se va comiendo toda la productividad activa de cada autónomo y trabajador real.

De ahí que pensara el político, que todas las medidas propuestas las pagara el agricultor, aunque pierda superficie de su parcela imponiéndolas, que se generen figuras de control que también debe pagar el agricultor y que los funcionarios públicos sólo estuvieran para recibir el comunicado del régimen sancionador abusivo por parte de una certificadora, que también debe pagarse el agricultor.

Y mientras todo esto se iba cociendo, el agricultor seguía cultivando, vendiendo por debajo del coste, pensando que era una mala semana, que después fue un mes y ha resultado ser una campaña. Y aquellos que le representaban, en los que había depositado algo de confianza, han consentido todo a cambio de cursos de formación y otras milongas para llenarse las arcas, no se han movido en absoluto, difícil con la panza llena.

Sólo echa de menos el apoyo del perito, buena herramienta piensa él, arrimando el hombro con los problemas cotidianos de plagas y abonados, tener orientación por la cantidad de nuevas leyes y decretos sin sentido, ahora sabe que están enterrados en inútiles papeles, la nueva agricultura se hace desde un escritorio. Todo por intentar defender el bastión de una huerta con sus cultivos.

Ya mucha gente joven no quiere seguir, demasiado duro y apenas rentable para la inversión que implica, mejor colocarse en un puestecito de ocho a tres que ahí no te tocan y el parné está asegurado. Que la tierra es mucho sacrificio, además estos defensores de la naturaleza la quieren embargar para gestionarla ellos, abandonarla y poner arbolitos que no dan pan a nadie, salvo a ellos que cobraran de arriba o del de a pie por pisar el terreno.

Mal futuro ve el agricultor, como cuando mira al cielo, siente el viento, observa las nubes y sabe el tiempo que se aproxima. No sabe si es hora de plegar las alas o de revelarse y decir que hasta aquí hemos llegado, pero intuye que queda poco tiempo, si debe actuar o no, pero hay cosas que no se arreglan por si solas.

Es hora de actuar de estar todos unidos y alzar nuestra voz, el próximo miércoles 26 de octubre a las ocho de la tarde, en el salón de celebraciones Aquario de Torre Pacheco. Ante la grave situación por la que atraviesa el Campo de Cartagena, todos los ingenieros, agricultores y cooperativas del Campo de Cartagena amenazadas por las restricciones de la Ley de protección del Mar Menor. Por la unidad y la participación. Te Esperamos.