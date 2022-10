Croem espera "cerrar el círculo" con una nueva ley de simplificación administrativa para las fotovoltaicas

El presidente de la Croem, José María Albarracín, no esconde que la patronal de empresarios ha tenido un «papel muy activo» para que el Consejo de Gobierno aprobara ayer el Decreto-Ley de Dinamización de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública. «Y esperamos que la Asamblea Regional termine convalidándolo pronto», afirma. No solo eso, sino que reconoce a esta Redacción que este no es el último paso que dar en el camino de la simplificación administrativa y espera que pronto se pueda «cerrar el círculo en el futuro» con una nueva norma que ponga el foco en la tramitación de instalaciones fotovoltaicas.

Para el líder de los empresarios murcianos, esta ley ha de servir como «trampolín de la actividad económica» en la Región de Murcia para «facilitar inversiones». Cabe recordar que, según el Gobierno autonómico, esta norma creará en torno a 6.200 puestos de trabajo y supondrá un incremento del PIB regional del 1,6% a medio y largo plazo. Además, subrayó que el decreto-ley «no supone una merma en la seguridad jurídica» ni tampoco en el control medioambiental, como denuncian los ecologistas. Para estos, precisamente, tiene la «mano absolutamente tendida» para que entiendan que «todo lo que sea crecer desde el punto de vista económico es bueno siempre que sea sostenible». Evidentemente, desde el otro lado la simplificación administrativa del Ejecutivo de López Miras se ve con otros ojos. Rubén Vives, de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, cree que el Gobierno de la Comunidad está buscando «sortear la legislación ambiental para beneficiar a unos proyectos que ya tienen padrino». "Nunca se les pase por la cabeza contratar más personal para agilizar esos trámites" Rubén Vives - Ecologistas en Acción Sobre las más de 200 entidades con las que López Miras dice que han hablado para elaborar esta norma, Vives pone de manifiesto que «habrán hablado con sus amigos, pero no con expertos críticos ni mucho menos con los ecologistas». Asimismo, subraya que la tramitación de la iniciativa como decreto-ley, de forma que «evitan el debate público en la Asamblea» para que «solo participen los que a ellos interesa». A modo de reflexión, desde Ecologistas en Acción lamentan que a las autoridades «nunca se les pase por la cabeza contratar más personal para agilizar esos trámites» en lugar de «suprimir garantías» para los ciudadanos y para el medio ambiente. «Siempre terminan vaciando la legislación ambiental o privatizándola», señala Vives. PSOE y Podemos creen que la nueva norma es ilegal El secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, consideró ayer tras conocer la aprobación de la tercera Ley de Simplificación Administrativa por parte del Consejo de Gobierno que «el PP está instalado en la ilegalidad». En este sentido, lamenta que «el Gobierno de López Miras se ha acostumbrado a que los tribunales tengan que enmendar y tumbar, una y otra vez, leyes, medidas y decisiones que adopta porque incumple la ley». Desde el PSRM critican al presidente regional porque, «por un lado, elude sus competencias e incumple sus responsabilidades y, por otro, se excede en competencias que no tiene, como ha sucedido con la Proposición de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se vieron obligados a retirar por ser calificado por el informe jurídico de la Asamblea Regional como peligroso e inconstitucional». También les ocurrió, prosiguió, «con el cambio unilateral del nombre del aeropuerto de Corvera, que ha tenido que ser suspendido por el TSJ por arrogarse competencias que no le corresponden; o con la anulación de la orden de la Consejería que regulaba las quemas agrícolas en la Región, también por este tribunal». Asimismo, según Vélez, «Miras se ha convertido en el mayor obstáculo para el desarrollo económico de la Región» y «con ocurrencias como este decreto-ley de simplificación administrativa lo único que hace es instalar la inseguridad jurídica en la Región, que es la mayor enemiga para atraer nuevas empresas e inversiones». «El Partido Popular y el presidente de la Región de Murcia vuelven a dejar claro que no tiene ningún interés en cumplir con sus obligaciones. Lo único que busca es confrontar», sentenció. José Vélez: "El Tajo-Segura es irrenunciable, pero no podemos eludir las consecuencias del cambio climático" En Podemos califican el decreto-ley de Dinamización de "otra chapuza aprobada deprisa y corriendo" y "una patada adelante" para ocultar el fracaso de la Ley de Autonomía Financiera, que López Miras tuvo que retirar el miércoles. La portavoz regional de la formación, María Marín, aseguró que estamos ante un Gobierno regional que "no aprende" y que de nuevo pretende modificar una serie de normativas y dejar sin efecto leyes que son de obligado cumplimiento. En concreto, Marín denunció que el decreto-ley de López Miras "afecta a 16 leyes distintas" para "dar rienda suelta a los sueños de una patronal irresponsable que se opone a cualquier avance en los derechos de los trabajadores o a cualquier restricción destinada a salvaguardar el entorno natural". En este sentido, la diputada de Podemos calificó el decreto como "la carta a los reyes magos de la CROEM", una patronal que "es la que de verdad manda en esta Región y que quiere tenerlo todo atado y bien atado antes de las elecciones". La portavoz morada advirtió que lo aprobado presenta problemas legales que "saltan a la vista" como "la invasión de competencias de los ayuntamientos en materia urbanística o la reducción a la mínima expresión de cualquier normativa ambiental". Además, adelantan que este decreto "no va a conseguir ninguno de los objetivos que dice perseguir el Gobierno regional", ya que en lugar de simplificar, "enreda y complica". También señala que con este nueva modificación son ya hasta tres las veces que el Gobierno regional ha intentado cambiar las normas sobre evaluación ambiental o la ley de puertos, "creando una grave inseguridad jurídica, hasta el punto de que nadie sabe cuáles son las normas vigentes para poder invertir en la Región de Murcia". Por otra parte, "tampoco servirá para crear más puestos de trabajo, como no lo han hecho las dos leyes de simplificación anteriores". Marín destacó que la Región de Murcia es, "al contrario, la Comunidad autónoma que menos empleo ha creado en el último año y en la que más ha subido el paro en los tres últimos meses".