Duro revés a los planes de levantar unas 400 viviendas y un hotel con 1.100 plazas en las lindes del Parque Regional de Calblanque, un espacio natural protegido. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa Inmogolf SL contra el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma -ambas codemandadas- por negarse al inicio de los trámites para poner en marcha el Plan Parcial La Princesa de Atamaría, en Los Belones, en el que se pretendía construir un hotel de lujo para los aficionados al golf y al deporte.

La sentencia respalda al Ayuntamiento de Cartagena, que decidió no seguir adelante con la tramitación del plan al considerar que entraba dentro de los límites del Parque Regional de Calblanque.

La magistrada María Consuelo Uris -en calidad de presidenta-, junto a otras dos juezas, considera "acreditado que gran parte del ámbito del sector cuyo desarrollo urbanístico se pretende se encuentra dentro de los límites del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, en su plena consideración de Espacio Natural Protegido".

Para las tres magistradas el desarrollo urbanístico que pretendía Inmogolf SL "es incompatible con la normativa vigente por cuanto gran parte del suelo integrante está situado en un Parque Regional, que es un área natural que posee valores ecológicos cuya conservación merece una atención preferente".

El escrito señala además que Inmogolf SL incurre "en desviación procesal al pretender que emitamos un fallo expreso sobre la innecesariedad de adaptar la delimitación del sector La Princesa a los límites del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila".

"E, igualmente, incurre en desviación procesal cuando solicita a la Sala una declaración expresa en sentencia sobre el momento o el trámite en el que el Ayuntamiento de Cartagena deberá analizar qué repercusión tiene el incendio acaecido en agosto de 2018. Ciertamente estas pretensiones exceden del objeto del procedimiento y suponen una desviación procesal".

El Ayuntamiento de Cartagena defendió que la zona en la que se pretendía construir el proyecto era terreno no urbanizable de protección especial, mientras que la empresa alegaba que no formaba parte de los límites del Parque Regional. "No hay posibilidad" de que se desarrolle "esta legislatura" el plan parcial La Princesa de Atamaría, de Inmogolf, dijo a finales de 2018 la por entonces alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón. No obstante, en declaraciones a los medios de comunicación reconoció que tendría que dar los permisos oportunos para su construcción si lo autorizaba la Dirección General del Medio Natural de la Región de Murcia, algo que finalmente no sucedió.

La sentencia del TSJ de la Región condena a Inmogolf al pago de los gastos derivados del proceso judicial, aunque la sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.