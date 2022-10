Cuenta la leyenda que el entretiempo no existe en Murcia. De hecho, casi un mes después desde que empezara el otoño, en la Región ni se huele. Los murcianos siguen sin hacer el cambio de armario porque las temperaturas no lo permiten. Suma y sigue: este fin de semana tampoco servirá de nada la chaqueta.

Si alguien pensaba que lo que ocurre en Galicia no afecta a la Región por estar al otro extremo de la Península, está en un error. La borrasca Armand, que precisamente entrará por la comunidad gallega, dejará lluvias torrenciales y fuertes tormentas en toda España. No, las precipitaciones no llegarán a la Región de Murcia, pero la influencia de la borrasca se dejará notar gracias al viento de componente sur que genera.

Las #lluvias más abundantes asociadas a la #BorrascaArmand han caído, en las últimas 24 horas, en el entorno del sistema Central y sur del Pirineo aragonés, con más de 50 l/m² en algunos puntos.

Este jueves lloverá en casi toda la Península, salvo en el Cantábrico y Mediterráneo. pic.twitter.com/ONAxL7qMBj — AEMET (@AEMET_Esp) 20 de octubre de 2022

Los efectos de Armand en la Región de Murcia

Según Francisco Martín, experto de Meteored, ese viento irá cargado de aire cálido -procedente del norte de África-, seco y polvo en suspensión, así que el ambiente también puede mostrar un aspecto turbio.

El aire que llegará a la Región elevará las temperaturas diurnas, de tal forma que el termómetro oscilará entre los 30 y los 33ºC -"batiendo récord", subraya Martín-, mientras que las mínimas se mantendrán en los 17 o 18ºC. Con estas marcas, no se puede hablar de noches tropicales, dado que para serlo se deberían alcanzar los 20ºC, pero sí de un "ambiente seco, con poca humedad", matiza el experto de Meteored: "Es un segundo verano".

De hecho, la Región registrará entre 5 y 8ºC por encima de los valores normales, "y esto es mucho", añade, una situación que se prolongará, al menos, hasta mediados de la semana que viene, según las previsiones.

Además, el panorama que se plantea es el cocktail perfecto, asegura Francisco Martín, para estar prevenido de cara a posibles incendios: temperaturas altas, ambiente seco, polvo en suspensión y falta de lluvia. Parecía que Armand nos quedaba lejos, pero no nos libraremos de sus efectos.