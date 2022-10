«¿No le causa sonrojo la imagen que está dando la Región de Murcia con usted como presidente?». La polémica pregunta del Grupo Socialista en la Asamblea, que necesitó de una reformulación para cumplir con los criterios de «cortesía parlamentaria» de la Cámara, estaba destinada a ser la protagonista de la sesión de control. «Señor Lucas, lo que me causa sonrojo es tener una oposición como ustedes», contestó el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, al portavoz socialista, Francisco Lucas. La primera, en la frente.

La interpelación del diputado del PSOE iba más allá de los líos con el Grupo Mixto en el parlamento murciano y de la elección de Carrera como portavoz, que consideran irregular y que responde a directrices del PP. Lucas le explicó que a su grupo le «avergüenza el deterioro de las instituciones de la Región, que están manchadas por su transfuguismo». Y pasó a enumerar las causas por las que, supuestamente, debería sonrojarse. Una «Comunidad gobernada por Vox», la «compra de tránsfugas», los «pucherazos», la «desaparición de la separación de poderes», entre ellas. «El culpable es usted», le dijo, por si no se daba por aludido. Hasta la vacunación de los altos cargos de la Consejería de Salud, saltándose el protocolo del Ministerio de Sanidad durante la pandemia, salió a la luz. «Es imperdonable», añadió.

"Señor Lucas, lo que me causa sonrojo es tener una oposición como ustedes" Fernando López Miras - Presidente regional

«Nos avergüenzan los enchufes en las listas de espera», afirmó Lucas, que recordó que la denuncia por la muerte de pacientes en lista de espera vuelve a los tribunales por una nueva denuncia de dos cirujanos de la Arrixaca. De esta forma, le instó a comparecer y dar explicaciones «si respeta algo su cargo».

Por supuesto, le echó en cara que «su padre político está sentado en un banquillo» y que «Valcárcel también se va a sentar».

Finalmente, le llamó «presidente nini» porque «ni pide disculpas ni ha ganado nunca unas elecciones».

"Es usted un presidente nini porque ni pide disculpas ni ha ganado nunca unas elecciones" Francisco Lucas - Portavoz Grupo Socialista

El presidente regional no se achantó y le recriminó que le preguntara en sesión de control por «algo no importante» para los murcianos. En su opinión, el PSOE «no ha superado el error que cometieron» al presentar una moción de censura «en mitad de la tercera ola, cuando las familias tenían mucho miedo». Además, le criticó que vertiera en la Asamblea «acusaciones espurias» que no esconden «ninguna condena» porque «los jueces les han quitado la razón».

En cambio, Miras cree que a los ciudadanos sí les sonroja que «vayan a cerrar el trasvase» y que los ciudadanos «no puedan llegar a fin de mes» mientras que «el Gobierno de España no hace nada».

"Dejen de faltar al respeto y crear polémicas artificiales para tapar los presupuestos de Sánchez" Joaquín Segado - Portavoz Grupo Popular

El portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, echó un guante a Miras en su turno de palabra, afirmando que «los señores del PSOE trabajan por su interés partidista».

Sobre la polémica del Grupo Mixto, aseguró que el PP ha cumplido con el reglamento de la Cámara, mientras que el PSOE daba el «espectáculo». Al hilo, pidió a la bancada socialista que «dejen de faltar al respeto y crear polémicas artificiales para tapar los presupuestos de Sánchez, que era sobre lo que versaba su pregunta.