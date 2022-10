El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Decreto-Ley de Dinamización de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública, tal y como anunció ayer el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la sesión de control al Ejecutivo murciano. Se trata de la tercera Ley de Simplificación Administrativa y permitirá que las empresas nacionales puedan instalarse en la Región sin necesidad de adaptar sus licencias al territorio murciano.

La consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguélez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que la seña de identidad de esta nueva normativa es la libertad económica y, en este caso, es la "libertad de mercado" la que garantizará la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos en el territorio de la Región para atraer empresas de toda España. De esta forma, se establece la igualdad de derechos para las empresas, otorgando plena eficacia a las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas en cualquier parte del territorio nacional. También se garantiza la libre circulación de productos legalmente producidos en el territorio español.

Cuando por necesidades de una empresa sea necesario llevar a cabo una modificación del planeamiento general, se podrá hacer inmediatamente sin tener que esperar a que se produzca la revisión del PGOU

Uno de los puntos más polémicos del decreto-ley es la exclusión del trámite de evaluación de impacto ambiental en proyectos excepcionales según ley del Estado. Además, se reforma la regulación de las Entidades de Colaboración Ambiental (ECA), aumentando competencias, adaptando su régimen sancionador y suprimiendo la obligación de presentar memoria anual y la comunicación previa al inicio de una actividad. Por último, en esta materia, se exime de la obligación de presentar la Declaración Anual de Medioambiente a las empresas sujetas al reglamento de emisiones E-PRTR.

Tamibién ha llamado la atención el desarrollo de esta nueva ley en materia de ordenación del territorio, ya que, cuando por necesidades de una empresa sea necesario llevar a cabo una modificación del planeamiento general, se podrá hacer inmediatamente sin tener que esperar a que se produzca la revisión del plan general de ordenación urbana. Según ha explicado Miguélez, se trata de evitar que se alarguen los procesos burocráticos que requieren que la solicitud de informes se haga por orden: "Hasta que no se cierra uno, no se puede pedir otro. Con esta ley se podrán pedir los expedientes de manera simultánea".

Se elimina de forma expresa la necesidad de licencia de obras previa para instalaciones de autoconsumo

Además, se elimina de forma expresa la necesidad de licencia de obras previa para instalaciones de autoconsumo, y, en materia de carreteras, se introducen modificaciones que agilizan la tramitación de expedientes.

Estas "modificaciones puntuales" en la normativa de territorio, de carreteras, energía y medioambiental tienen la finalidad, según el Gobierno regional, de "avanzar en agilidad, eliminar disfunciones, solapamientos y duplicidades, y operar como elemento catalizador de nuevas inversiones productivas".

Medidas destacables

El texto se estructura en tres grandes bloques. Además, del de la libertad de mercado, explicado anteriormente, figura la dinamización de inversiones empresariales a partir de la simplificación, la digitalización, el fomento del incremento del tamaño de las empresas y una actualización de la regulación de la normativa de los Proyectos Estratégicos y la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), que impulse la llegada de nuevas empresas a la Región.

Y, por otra parte, recoge la eficiencia pública como pieza imprescindible para blindar la recuperación económica en la Región.

Las entidades certificadas tendrán más facilidades en el acceso a ayudas financiadas con fondos públicos regionales si tienen más de 10 trabajadores

Entre las medidas más destacables del decreto-ley, se fija un plazo de tres meses para la emisión de informes preceptivos y resoluciones sectoriales que afecten a la implantación de una iniciativa empresarial. Y si se emite fuera de plazo puede no ser tenido en cuenta. También se regula que los informes tienen que ser claros, concretos y tienen que determinar inequívocamente si son favorables o no. Asimismo, se recoge que, en caso de la no emisión en plazo de un informe, continúa la tramitación para la implantación de la iniciativa empresarial (excepto normativa estatal en contra).

Por otro lado, la norma avanza en la digitalización en el tejido productivo. Así, este decreto ley crea una certificación oficial de calidad digital que reconoce a todas aquellas empresas o autónomos que han hecho un esfuerzo por digitalizarse. Se establece que las entidades certificadas tendrán más facilidades en el acceso a ayudas financiadas con fondos públicos regionales si tienen más de 10 trabajadores.