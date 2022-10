El presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, comparece ante el Pleno de la Asamblea Regional este miércoles 19 de octubre, a las 16.30 horas, para responder a las preguntas que le formulen los portavoces de los cinco grupos parlamentarios, y que han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara en la reunión mantenida esta mañana.

Esta sesión de control está marcada por la ausencia de preguntas por parte del Grupo Mixto. La Mesa de la Cámara, en reunión extraordinaria celebrada este martes, hizo públicas cuáles son las preguntas que esta tarde serán dirigidas a López Miras en la sesión plenaria. Como se temían desde Podemos, son tres para los cuatro grupos parlamentarios, ya que no hay ninguna del Grupo Mixto. La de María Marín no se aceptó y Francisco Carrera, portavoz provisional, no ha registrado nada. Será la primera vez que el Grupo Mixto se quede en silencio en una sesión de control al Ejecutivo.

Las preguntas del resto de grupos parlamentarios

El Grupo Parlamentario Socialista preguntará sobre “la imagen que está dando la Región de Murcia con su presidente autonómico”.

El Grupo Parlamentario Popular cuestionará acerca de “cuál es su valoración respecto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2023, presentados por el Gobierno de España”.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía preguntará a Fernando López Miras sobre “qué valoración hace el Gobierno regional de que, una vez más, y en contra de los criterios técnicos, se nos niegue el agua para regadío”.