La cooperativa Camposeven, ubicada en el municipio de San Pedro del Pinatar, cumple este año su 15 aniversario y sus socios continúan trabajando centrados en la agricultura ecológica, produciendo alimentos de máxima calidad y respetando el medioambiente. Uno de sus principios de trabajo es cultivar conservando la fertilidad de la tierra, mediante el óptimo uso de los recursos naturales y sin el empleo de productos químicos de síntesis.

¿Cómo surge la cooperativa Camposeven y con qué objetivos?

La Cooperativa surge en 2007 por un grupo de agricultores que queríamos hacer una producción diferente, pensando sobre todo en el medio ambiente que nuestro hábitat natural de trabajo y productos más saludable. Entonces se optó por la producción ecológica 100%. Este gran reto supuso un cambio cultural importante en nuestros socios que asumieron con responsabilidad, unión, paciencia y perseverancia.

¿Cómo han sido estos 15 años en cuanto a desarrollo, variedades de producto, crecimiento...? ¿Qué valoración hacéis?

En Camposeven, siempre hemos apostado por la innovación y la investigación, es uno de los pilares indispensables en agricultura, así, desde el principio como ya he dicho anteriormente, apostamos por hacer una producción diferenciada. En estos momentos, producimos y comercializamos más de 25 productos distintos, pasando desde productos de hoja, hasta frutos secos. El camino no ha sido fácil, pero en el mundo agrícola nada es fácil, me gustaría destacar especialmente la unidad de los socios y el trabajo en equipo y compartido que hemos desarrollado en estos 15 años, y sobre todo con nuestros hijos y jóvenes que se han incorporado al proyecto, es decir, esa trasmisión de experiencia que hemos estado haciendo.Valoramos muy positivamente, en la creación y el desarrollo de Camposeven, que tenemos un equipo muy joven y muy comprometido. En estos 15 años hemos creado más de 500 puestos de trabajo directo e indirecto, hemos invertido mucho en formación, tanto profesional como personal, esto creo que ha sido muy bien valorado por nuestros trabajadores. En definitiva, hemos creado una familia, así nos gusta que nos identifiquen como familia.

¿Cuáles son los puntos fuertes a día de hoy y en qué aspectos os centráis (calidad, seguridad alimentaria, innovación, internacionalización)?

El punto fuerte más importante que tenemos es la unidad entre el equipo de Camposeven y sus socios. Somos una piña, a partir de ahí, destacar que estamos muy focalizados y orientados a las necesidades del mercado y a la innovación, desde el principio marcamos nuestra misión con claridad: “Favorecer la salud de las personas desarrollando líneas de productos ecológicos mediante técnicas sostenibles”, esta pequeña frase define perfectamente nuestra empresa y nuestro equipo, si además tenemos en cuenta que se definió en 2007.

Por último, ¿cuáles son los objetivos o proyectos para el futuro?.

El futuro de Camposeven, es mantener el espíritu de innovación en las siguientes generaciones que ya están trabajando firmemente en el proyecto, que sigan comprometidos con la misión inicial. Por otra parte, estamos inmersos en la modernización de las instalaciones cambiando los sistemas de calibración, empaquetado, robotización, etc. Asimismo, acabamos de finalizar el cambio y la mejora del software, para que todos los procesos estén informatizados. También estamos estudiando la posibilidad de implantarnos en otras zonas para cultivos alternativos y complementarios.