El 97% de las pymes familiares murcianas prevé mantener o crear empleo en 2022, según el ‘Informe de la pyme familiar 2022’, producto de una colaboración entre la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas de la Región de Murcia y la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum, que señala que el 67% de las pymes entre 6 y 249 empleados se consideran empresas familiares, y que las pymes familiares murcianas tienen un tamaño promedio superior a las nacionales (30 empleados frente a 25), especialmente por su mayor presencia en las empresas medianas (50 a 249 empleados); además, están más presentes en los sectores de Comercio (72%) y Construcción (71%).

Las pymes murcianas tienen, asimismo, un mejor comportamiento en ventas que las no familiares. No en vano, este tipo de empresas aumentó sus ventas un 56% en 2021. Además, el 97% prevé mantener las o incrementarlas.

Las pymes familiares regionales están también más internacionalizadas (9,5%) que las españolas (7,9%). No obstante, sus ventas internacionales son menores que las de las pymes regionales no familiares (16%).

Por otra parte, en la Región, el puesto de gerente es ocupado por mujeres en una de cada cinco pymes familiares. Se trata de una proporción cuatro veces superior a la de las pymes no familiares. También cabe destacar que la formación universitaria en el puesto de gerente es superior en las mujeres, especialmente en las pymes no familiares.

Otro aspecto a favor de las pymes familiares regionales es que son más innovadoras que las no familiares, y destacan especialmente en la adquisición de nuevos bienes de equipo (68%) y en la mejora de productos existentes (50%). En cuanto al rendimiento, no existen diferencias entre pymes familiares y no familiares en la Región. Los mejores resultados se producen en la satisfacción del cliente. Le siguen en importancia la calidad, el menor grado de absentismo y la satisfacción de los empleados.

La parte negativa es que las pymes familiares regionales están menos digitalizadas que las no familiares. Así, cuentan con una proporción menor de empleados que usan Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) (54% frente a 63%). En cuanto a la gestión, es menos habitual contar con la presencia de un responsable interno de digitalización (32% frente a 52%), y se recurre en mayor medida al apoyo externo (86% frente a 80%).

Las principales barreras a la digitalización de las pymes familiares murcianas son los altos costes de inversión y la falta de personal cualificado. En general, perciben mayores barreras a la digitalización que las no familiares, especialmente falta de recursos financieros y de personal cualificado.

En lo referente a la sostenibilidad, la gestión de residuos es una práctica realizada por el 98% de las pymes murcianas, seguida por la gestión de envases (74%). Las pymes familiares tienen mayor grado de implementación de medidas de selección de proveedores (52%) y diseño de procesos (44%), pero menor en lo relativo a la gestión energética y del agua, a las que, sin embargo, conceden más importancia que las no familiares.

En este aspecto, como en el de la digitalización, las pymes familiares murcianas también enfrentan mayores barreras que las no familiares, especialmente en cuanto a la falta de recursos financieros para asumir su coste y en lo relativo a la complejidad de la normativa medioambiental.

La presentación del estudio se ha realizado en el Colegio de Economistas con la presencia en la mesa de su decano, Ramón Madrid, el presidente de Amefmur, José María Tortosa, y el director de la Cátedra de Empresa Familiar Mare Nostrum. Ángel Meroño ha expuesto los principales resultados.

A partir de datos recogidos en abril de 2022 sobre más de mil pymes españolas y más de trescientas de la Región de Murcia, el análisis realizado en el estudio permite, por un lado, trazar el perfil de la empresa familiar murciana en cuanto a tamaño, sector, antigüedad y gerente; y, por otro lado, ofrece un diagnóstico de la situación empresarial atendiendo a la evolución y expectativas de empleo y ventas, así como innovación y rendimiento. Además, cada año se abordan cuestiones que puedan ser de interés: en esta edición, centradas en la digitalización y la sostenibilidad.