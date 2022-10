El delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, ha dicho este martes que siente "tristeza" e "indignación" por la situación que atraviesa la Asamblea Regional, y ha insistido en que ésta es fruto "exclusivamente de la lucha por los sillones".

"Siento mucha pena como murciano al ver que mi región está trasladando esta triste imagen hacia el exterior; ver que perdemos credibilidad como región; ver que destruyen la Asamblea Regional y que están destruyendo la democracia en la Región de Murcia", ha dicho Vélez.

El líder de los socialistas murcianos ha lamentado que se estén "comprando con consejerías a trásfugas, haciendo movimientos que no se entiende por nadie y que trasladan a todo el país una imagen deplorable de una gran región" que, ha recalcado, "no merece estos gobernantes".

Asimismo, ha precisado que estos son "días de mucha tristeza para todos los que creemos en la democracia, para todas y todos los que respetamos a la ciudadanía de esta región", pues "estamos viendo cómo quienes nos tienen que dirigir solo están en la lucha por su interés personal, por sus sillones y repartiendo ese poder en trocitos, huyendo de la responsabilidad y el respeto que se tiene que tener a la Región de Murcia y a la ciudadanía".

"Las palabras más adecuadas son tristeza e indignación, que creo que son las que tienen la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de esta región que no se sienten representados por estos políticos que solo piensan en sí mismos", ha apostillado.

Mensaje a Castillo

Vélez se ha referido al presidente del parlamento autonómico, Alberto Castillo, al señalar que, a pesar de la "cercanía personal" que les une, se siente "muy apenado" por su actitud.

"Tendría que demostrar su independencia absoluta a los intereses partidistas de unos pocos, está demostrando que se vende absolutamente al poder establecido, al patrón del cortijo de la Región de Murcia", ha señalado.

Asimismo, ha manifestado que "no es propio de un presidente de la Asamblea Regional y siempre he pensado que no haría lo que está haciendo".

Igualmente, ha exigido a Castillo que "deje de servir al jefe y se dedique a servir a los que son los jefes de esta asamblea, que son los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Ellos son los legítimos dueños de la Asamblea regional".

"Que respete a la ciudadanía, que respete el gran nombre de la Región de Murcia", ha concluido Vélez.