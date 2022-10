El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Francisco Lucas, ha exigido la dimisión "inmediata" del presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, por "ser el brazo ejecutor de las cacicadas de López Miras y no garantizar el correcto funcionamiento de la actividad parlamentaria".

Lucas ha lamentado que esta legislatura esté marcada por la "indignidad política e institucional del PP y de sus socios tránsfugas y que la Asamblea Regional esté en manos de personas sin ética que han traicionado a sus partidos y solo buscan su beneficio".

Se ha referido así a la decisión tomada este lunes por el presidente del parlamento regional de posponer la reunión de la Junta de Portavoces, prevista inicialmente para hoy, ante la situación en la que quedaba el parlamento regional tras solicitar dos diputados de Vox pasar al Grupo Mixto y forzar a la desaparición del grupo parlamentario Vox, al tener que pasar los dos diputados que quedaban en el mismo también al Grupo Mixto.

"López Miras actúa como un cacique dando instrucciones a su cómplice de la Asamblea Regional Alberto Castillo, que las cumple sin dudarlo supeditando el parlamento de la Región al servicio de los intereses del PP y de los intereses personales de López Miras, es bochornoso", ha asegurado el socialista que considera que Castillo "debería ser el máximo garante de la separación de poderes y de la independencia y del correcto funcionamiento de la actividad parlamentaria".

En ese sentido, considera "inaudito que Castillo se haya negado a convocar una Junta de Portavoces que ya estaba programada porque el PP ha perdido la mayoría" y afirma que se está dando un "espectáculo bochornoso". A su juicio, el "PP, López Miras y sus socios tránsfugas pudren todo lo que tocan e impiden que los grupos de la oposición cumplan su función de control al Gobierno, censuran cualquier debate e iniciativa legislativa que no les interese y ahora bloquean la actividad parlamentaria".

Lucas ha aludido a decisiones "arbitrarias" que se han adoptado en los últimos días como el hecho de que el diputado de Vox Francisco Carrera sea el nuevo portavoz del Grupo Mixto.

Según ha explicado el socialista, el Grupo Mixto se regulaba por un reglamento que decae en el momento en el que la composición cambia y ya no tiene reglamento que le regule, "el precedente más cercano era cuando se incorporaron a él Juan José Molina y Ana Martínez, entonces no interesaba que la portavoz fuera Ana Martínez y fue María Marín por llevar más tiempo; ahora no interesa que sea María Marín y se nombra a Francisco Carrera. Nosotros denunciamos estas decisiones arbitrarias", asegura indicando que el presidente de la Asamblea "quien desbloqueó el empate para tomar la decisión de quién sería el portavoz provisional".

En ese sentido, no entiende por qué se ha cambiado el criterio para elegir quién sería el portavoz provisional del Grupo Mixto, "mientras tanto, la Mesa no tiene competencias para designar un portavoz provisional mientras el Grupo Mixto no alcanzara un acuerdo".