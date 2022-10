La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su último boletín informativo, ha retirado los avisos por fenómenos meteorológicos previstos para este martes en la Región de Murcia. Así, aunque no se descartan lluvias ocasionales que pueden ir acompañadas de tormentas, no se espera que las precipitaciones sean fuertes y no se ha decretado la alerta amarilla ni naranja, como sí sucedió en la pasada jornada.

La Aemet prevé para este martes, 11 de octubre, cielos nubosos o cubiertos, con chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas, y brumas matinales en el interior. Las temperaturas no registrarán cambios, salvo las máximas, que irán en descenso en el interior de la Región. Los vientos soplarán variables flojos en el interior y de componente este en el litoral. Las fuertes lluvias dejan inundaciones, coches atrapados y carreteras cortadas en la Región En concreto, para esta jornada se esperan 19 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 15 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 12 de mínima y 21 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia. El tiempo en el resto de España Lluvia y tormentas pondrán este martes en riesgo a media docena de provincias del este peninsular según la predicción de la Aemet, que alerta de probables chubascos y tormentas localmente fuertes, sin descartar que sean también persistentes, en Baleares, litorales de la Comunitat Valenciana y sur de Cataluña. En concreto, las precipitaciones pondrán en riesgo a Zaragoza, Tarragona y Comunitat Valenciana, que ascenderá a importante en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, que también estarán en riesgo importante por tormentas. Este martes se espera que continúe tiempo inestable en gran parte de la mitad oriental peninsular, con cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas, y con lluvias, chubascos y tormentas desigualmente repartidos, más intensos en el entorno del Cantábrico oriental, alto Ebro, norte de Aragón, sistema Ibérico, Comunitat Valenciana, Murcia, Baleares y área del Estrecho. Podrán ser localmente fuertes en Baleares, litorales de la Comunitat Valenciana y sur de Cataluña. La crisis climática traerá más lluvias torrenciales a las cuencas costeras y al Altiplano No se esperan o existe baja probabilidad en el oeste de Galicia, meseta Norte y otras zonas del tercio oeste peninsular. En Canarias, habrá intervalos nubosos, con lluvias débiles en el norte de islas las de mayor relieve, sin que se descarten en el resto del archipiélago. Habrá nubes bajas y brumas matinales en áreas montañosas del noroeste peninsular, interior de Cataluña, interior sureste y Alborán. Posibles calimas en Melilla y litoral sureste. Las temperaturas máximas tenderán a subir en el oeste y centro peninsulares, y a descender en el noreste y área mediterránea, más acusadamente en el Cantábrico oriental, Ebro y norte de la Comunidad Valenciana. En el caso de las mínimas, habrá un predominio de los descensos en la vertiente atlántica. Los vientos soplarán flojos en general, con predominio del nordeste y este en Galicia, Cantábrico y Mediterráneo; y del nordeste y norte en Canarias.