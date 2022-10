El consumo de segunda mano ha dejado de ser una necesidad. Los murcianos están superando el pudor a la hora de comprar productos usados, que hasta hace poco se asociaban a la pobreza, para convertirse en un hábito cada día más extendido. Aunque para muchas personas sigue siendo la única forma para poder adquirir los artículos que precisan, hay cada vez más clientes que prefieren reutilizar un producto en lugar de estrenarlo como una forma de contribuir a la sostenibilidad y a la economía circular. También hay fetichistas, que disfrutan invirtiendo su tiempo y su dinero en la búsqueda de ropa, complementos, teléfonos o productos tecnológicos ya descatalogados.

Los meses de confinamiento fueron determinantes para la caída de las barreras psicológicas que constreñían la compra de la segunda mano a los libros, los discos, los coches, las antigüedades y las obras de arte.

También las plataformas destinadas a las transacciones entre particulares han ido abriendo el camino y han ayudado a popularizar la comercialización de la ropa y los enseres que han dejado de usarse como una alternativa para recuperar parte del gasto y evitar la acumulación de objetos inútiles.

Ponerse ropa usada o comprar una nevera de segunda mano era casi un estigma, pero el cambio en la percepción de los consumidores ha ampliado el abanico de los compradores.

Aunque las cadenas comerciales y las organizaciones humanitarias dedicadas a la comercialización de la segunda mano no dan cifras sobre el aumento de las ventas que se está produciendo, responsables de ambos sectores reconocen que hay un aumento de la demanda.

Amparo Ramos, coordinadora de Ventas de Traperos de Emaús en Murcia, explica que "antes venían sobre todo inmigrantes" y personas más necesitadas, que podían encontrar prendas de vestir desde unos pocos euros.

Ahora, sin embargo, ha cambiado el perfil del cliente y se ha ampliado la demanda a todo tipo de artículos. Así hay productos, como los electrodomésticos, "que se venden en cuanto llegan".

Traperos de Emaús ha trasladado la tienda que tenía en la avenida Ciudad de Almería a la calle Cartagena de Murcia. Es La Petite Emaús, en la que tiene la venta ropa, zapatos, complementos y todo tipo de productos para uso personal, menaje y enseres para el hogar. También tiene una librería y otro almacén fuera de la capital.

Además, la organización está vendiendo a través de su página web y también comercializa a través de las plataformas de venta online como Wallapop "productos más de coleccionista, como los artículos de decoración, porcelanas o antigüedades".

La apuesta por la sostenibilidad y la economía circular está permitiendo a entidades sociales como Cáritas o Traperos de Emaús extender la red de tiendas de segunda mano que han ido creando en la Región.

Los comercios de ropa y menaje que habían abastecido sobre todo a personas inmigrantes están captando a una clientela que apuesta por la reutilización.

Desde Cáritas aseguran que en la Región va aumentando esta práctica, que ya está muy extendida en otros países. "La gente que viaja por Europa ha visto cómo se venden los productos de segunda mano", explican.

La organización humanitaria precisa que la ropa y todos los artículos son sometidos a un proceso de "limpieza y de higienización" antes de volver a ser comercializados.

Cáritas explica que parte del suministro llega a través de donaciones de particulares, pero otra parte procede de las grandes cadenas comerciales españolas, que también aportan género de campañas anteriores. La institución tiene dos tipos de tiendas diferenciadas, Moda Re-, que vende ropa vintage en Murcia y en Cartagena, y La Ropería, que ofrece prendas desde unos pocos euros en Murcia, Cartagena, San Javier, Fuente Álamo, Torre Pacheco y Lorquí.

La clientela de las tiendas abiertas por las organizaciones sociales e incluso los comercios pertenecientes a las grandes cadenas de venta de segunda mano se nutren también de consumidores que buscan artículos de una marca o un modelo que no pueden permitirse, porque su poder adquisitivo no se lo permite. Son sobre todo jóvenes o estudiantes que buscan teléfonos y ordenadores que les permiten acceder por un precio económico a productos de marcas que no podrían pagar si fuesen de estreno. Al catálogo se están incorporando también los instrumentos musicales.

El ajuar del bebé y el colchón siguen siendo los productos tabú

El intercambio y la donación de ropa infantil siempre ha sido una práctica habitual, dado que las prendas de vestir se quedan pequeñas en poco tiempo y el repertorio de utensilios, bañeras y carritos van dejando de utilizarse a medida que crecen los niños.

Tradicionalmente las madres han optado por compartir dentro de su familia y de su círculo de amistades los artículos que ya no iban a necesitar, pero la venta del ajuar del bebé "ha sido un tabú", según indican profesionales de las empresas de segunda mano. La ropa del recién nacido se regala o se dona a las organizaciones humanitarias que atienden a los colectivos más necesitados, como la población inmigrante con menos recursos, pero no llega todavía a las empresas privadas dedicadas a la venta de artículos usados, aseguran.

La comercialización de productos de segunda mano también ha supuesto un cambio en la mentalidad de los vendedores que se deciden a desprenderse de lo que ya no usan a través de las cadenas comerciales, buscando una forma de dar salida a lo que antes se olvidaba en un armario o se abandonaba, explican los conocedores del sector privado. Las plataformas online en las que existe un intercambio más personal entre las madres sí ha propiciado la venta del cochecito cuando el bebé ha crecido y necesita una silleta más versátil y manejable, aunque el factor emocional sigue pesando a la hora de poner precio al ajuar del bebé.

Por eso, es más fácil que sean donados a una organización para que los haga llegar a las personas que los necesitan. También los colchones tienen una clientela muy limitada, según explica Amparo Ramos, coordinadora de Ventas de Traperos de Emaús en Murcia, aunque en este caso la razón es distinta. Amparo Ramos señala que la clientela dispuesta a adquirir un colchón se reduce prácticamente a los inmigrantes extranjeros, que llegan de su país sin nada y no pueden permitirse comprar a los precios de mercado. Sin embargo, considera que "la aprensión" que pueda despertar la segunda mano está dando paso a "la preocupación por el medio ambiente y el planeta".

Desde Cáritas aseguran que el perfil de los consumidores que están comprando en estos establecimientos es muy variado y de "todas las edades". Explican que se trata de personas "cosmopolitas" y con un elevado nivel de formación. Recuerdan que las tiendas que participan en esta alternativa de economía circular también crean empleo. "La ropería genera 14 puestos de trabajo", indican.