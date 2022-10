José Vélez, delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas murcianos, acaba de ser proclamado candidato del PSRM para las elecciones autonómicas. Sabe que la llegada del AVE en los próximos meses no será suficiente para apaciguar las críticas de sus contrincantes políticos, que le acusan de ser un "emisario de Sánchez". Él, como el que oye llover: "El PP sabe perfectamente que tiene los días contados".

Lleva una carrera meteórica desde que salió del Ayuntamiento de Calasparra.

Estaba muy feliz allí, pero hay momentos en los que uno ha de dar un paso adelante. Esta Región está en una situación de emergencia y yo creí que era justo que diese un paso hacia adelante para intentar dar un cambio necesario a la Región. Esta emergencia es real. Murcia ya no puede mantenerse ni un solo día más. Si no fuese por el dinero que viene del Gobierno de España, esta Región estaría paralizada.

¿Se siente en desventaja por no estar en la Asamblea durante este último curso electoral?

Me siento perfectamente porque cuento con unos compañeros inmejorables que, si no hacen más, es porque el Gobierno del PP y los tránsfugas han vaciado la Asamblea y pocas cosas se pueden tratar. Han convertido esta región en su cortijo, en donde solo se habla de lo que quiere el dueño.

Ya sabe lo que ha pasado en la Asamblea esta semana con el Grupo Parlamentario Vox, que desaparece. ¿Qué le parecen estos movimientos?

Son los movimientos de la vergüenza porque no respetan a la ciudadanía. Solamente están pensando en sus sillones. En esta Región solo nos falta ver a López Miras diciendo que se ha hecho de Vox y presentándose por Vox. El otro día veíamos la imagen de López Miras en una terraza con Antelo. Dice el PP que es casual y yo digo que es causal. Aquí, votar a PP o Vox va a ser lo mismo: más catástrofe y más ruina para esta Región.

Desde 2019, parece que la izquierda ha perdido fuelle.

El PSOE está más fuerte y preparado que nunca para gestionar la Región y el PP sabe perfectamente que tiene los días contados. No pueden mantener una mentira continua a la ciudadanía. Vamos a gobernar porque los murcianos saben que somos la única solución. Encuestas hay muchas, pero la única que vale es el día a día, trabajando con la gente. Y lo que vemos es que la gente se acerca a nosotros y nos pide que estemos unidos.

¿Cuál es la mentira continua de este Gobierno a la que se refería?

Montar una estrategia política que no trae nada positivo a la Región, pero que les puede dar votos. Por ejemplo, el ‘Agua para todos’, que nunca trajo una gota de agua. La desaladora de Escombreras, que costó 600 millones aunque valía 20, está más parada que en activo. Eso sí, se han gastado un dineral en poner pancartas. ¿Qué han hecho desde San Esteban para traer agua a la Región en estos 27 años? Sin tanto ruido, el Gobierno de España va a poner en marcha la interconexión de desaladoras que nos va a suponer aproximadamente 70 hectómetros cúbicos más, y va a poner en marcha una captación de energía limpia, solar, que va reducir el precio del agua desalada. ¿Qué infraestructuras ha hecho el PP para traer agua a los regantes? Cuando se acerca la fecha electoral el PP saca a pasear sus mentiras. El Trasvase Tajo-Segura es irrenunciable para los socialistas, pero no nos podemos engañar y eludir que el cambio climático hará que se reduzcan las posibilidades hídricas que actualmente hay. La solución es prepararse para cuando vaya llegando ese momento paulatinamente.

¿Ese momento es el fin del Trasvase?

Esperamos y deseamos que no. No lo contemplamos, pero tenemos que estar preparados para la disminución del agua que pueda llegar. Ojalá no fuera así, pero tenemos que ser serios en la gestión, no como el PP. Vamos a seguir trabajando para que, si llega el momento, estar preparados.

¿AVE, sí o sí, para antes de Navidad?

Todas las noticias que tenemos van encaminadas a que la segunda o tercera semana de diciembre podamos iniciar los viajes. Será un momento histórico.

Nos tomamos las uvas en Madrid este año, entonces. Ya nos lo dijeron en 2015.

Esa es la intención. Al político que dijo eso, que se encargó de apalear a buenas personas que luchaban por lo justo, se le va a caer la cara de vergüenza al darse cuenta de que es ahora cuando va a llegar el AVE y de la manera que quería la ciudadanía.

Fin de la isla ferroviaria.

La única isla ferroviaria que ha habido la puso en marcha el Partido Popular, partiendo la ciudad de Murcia y encerrando a una parte de los ciudadanos. El PSOE ha convertido esa isla en una península abierta donde todos puedan disfrutar de la ciudad. Luchamos con los vecinos porque creímos que era de justicia que aquello no sucediese y el AVE llegará como merecemos.

Dejar a los murcianos sin Cercanías no estaba en el plan inicial del soterramiento.

No puede haber normalidad cuando se están haciendo unas obras que nos sacan de la Prehistoria para meternos en el siglo XXI. Hay molestias para los ciudadanos y yo les pido disculpas, pero les digo que estamos en un proceso que nos va a llevar a las infraestructuras que merecemos. Vamos a estar en la Champions en materia ferroviaria. El PP no ocasionó molestias. Esa es la verdad. Pero es que ellos nunca hicieron nada.

¿Sale perdiendo la Región en estos presupuestos? Dice el PP que recibimos un 33% menos.

Me entristeció ver que el presidente regional, además de que anda desaparecido, no se entera. Prefiero pensar que no da más de sí a que esté mintiendo. Es el responsable de la catástrofe de los más de 11.600 millones de euros de deuda y de estar siempre a la cola de todos los marcadores socioeconómicos y educativos. Debería saber que tenemos un incremento de más de un 25% en los presupuestos con respecto al año anterior. Es fácil explicarlo. Si para 2022 colocaron en los presupuestos la partida de los submarinos S-80, que eran de 320 millones, para 2023 lo han retirado. Además, la suma dedicada para ellos disminuye porque ya no es un inicio de proyecto. Cuando se inicia un proyecto hay que hacer inversiones en maquinaria e infraestructuras que luego sirven para toda la vida del proyecto. Además, no solo se mantiene todo el empleo si no que para 2023 estoy seguro de que habrá ampliación de recursos humanos.

Miriam Guardiola (PP) le ha acusado en repetidas ocasiones de ser un emisario de Sánchez. ¿Le molesta?

Cuando la escucho decir estas cosas sobre mí o mi partido me doy cuenta de que han perdido toda capacidad. Estas contestaciones vagas las dice porque no tienen que decir nada a los ciudadanos en positivo. Yo no pierdo ni un instante en esos temas. Me parece una mujer excelente y la respeto. No pienso lo mismo del Gobierno regional, que no tiene nada que aportar.

Lo que parece que sí quieren aportar son bajadas de impuestos.

Lo tengo muy claro. Un Gobierno que está en la ruina no puede permitirse tomar decisiones que perjudican a la mayoría de los ciudadanos. La primera reducción del IRPF favorecía a menos del 2%, perjudicando a más del 98%. Cada vez que se toma una decisión como esta, nos cuesta mucho más tiempo que nos atiendan en un hospital porque lo que hacen es reducir el presupuesto en infraestructuras y en recursos humanos de los servicios públicos. Tenemos a grandes profesionales que se marchan a otros territorios de España y de otros países. Les están invitando a marcharse. Engañan a la ciudadanía, pero en mayo de 2023 le van a decir a López Miras ‘ya no más mentiras’.

¿Entonces, no deflactaría?

La bajada del IRPF supone para un trabajador normal entre 16 y 35 euros. Tienen la desvergüenza de decir que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos. Es una gran frase, pero 30 euros en el bolsillo llevan a poco. Todos esos euros juntos hacen que tengamos una sanidad y una educación dignas. Se permiten estas actitudes y luego piden al Gobierno de España más dinero.

Ya hay Ley de Memoria Democrática. ¿Qué pasa con el aeropuerto ‘Juan de la Cierva’?

El Gobierno regional sabe perfectamente por qué tiene el conflicto con el Gobierno de España. ¿Quién tiene las competencias para ponerle nombre al aeropuerto? El Gobierno de España. Desde Murcia han tomado por suya una competencia que no es suya. Lo saben perfectamente, pero quieren crear conflictividad y mantener la tensión de su gente.

Entonces, hay que aceptar que el nombre está vetado.

El Gobierno de España no tiene que vetar nada porque el Gobierno regional no tiene competencias para decir nada. Es un discurso absurdo. Estamos ante lo de siempre: una gran mentira.

¿Habló con María González Veracruz tras su nombramiento como secretaria de Estado de Telecomunicaciones?

Por supuesto. La felicité y compartí con ella la alegría que tenemos los socialistas de tener a una nueva compañera en el Gobierno de España. Lo va a hacer perfectamente bien. Celebré este nombramiento como lo celebraría de cualquier otro compañero.

Ya sabe que siempre que salen ciertos nombres se habla de la existencia de distintas familias enfrentadas en el PSRM.

Me gusta ser práctico. Familia tengo una y vive en Calasparra. La gente que va hablando de guerras internas en el PSRM probablemente debería de dejar de hacerlo y ponerse a escribir novelas. La contestación es fácil. Me presenté a la Secretaría General y obtuve el 90% de apoyos. Con posterioridad, me presenté como precandidato y volví a tener el apoyo absoluto. No ha habido más aspirantes porque confiaron en mí. ¿Qué más puedo pedir? En el PP, por el contrario, atan de manos y pies a quienes quieren participar en el partido.

¿No hay miedo entre los barones a que estemos ante el fin del ‘sanchismo’?

Tenemos a un presidente que se deja la piel en momentos difíciles como han sido una pandemia, un volcán y una guerra. Estamos convencidos de que los siguientes cuatro años serán infinitamente más fructíferos porque no viviremos las catástrofes de esta legislatura. Este Gobierno ha sacado adelante los ERTE, las ayudas a los autónomos, ha mantenido el nivel de las pensiones al IPC, el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas a las pymes, al transporte, a los estudiantes...

Me está haciendo un Nadia Calviño.

Podríamos estar horas y horas hablando de lo comprometido que está este Gobierno con la clase media trabajadora, pero también con las empresas. Ahí están las ayudas directas y los créditos del ICO. Se ha sujetado una estructura que, en la anterior crisis, el PP dejó caer. Rajoy solo tomó una medida: ayudar a la banca. Los ciudadanos lo van a tener clarísimo cuando llegue el momento de poner en la balanza lo que ha supuesto este Gobierno para la gente. Hay Gobierno fuerte para rato.