La decisión de la consejera de Educación de abandonar el Grupo Parlamentario Vox, como hiciera el pasado jueves Pascual Salvador, para pasar a integrarse en el Grupo Parlamentario Mixto es solo el último episodio de una legislatura surrealista, que no ha honrado precisamente la confianza depositada por los votantes en mayo de 2019. Tal y como ya informó La Opinión, la jugada de Vox castiga con pérdida de recursos y capacidad propositiva a los díscolos del partido de Santiago Abascal que se habían arrimado en los últimos meses a Macarena Olona.

Ahora el Grupo Mixto, que con ocho diputados se convertirá en la ‘tercera fuerza política’ en la Asamblea tras PSOE (17) y PP (16), ha quedado como un cajón desastre lleno de filias y fobias, cadáveres políticos, traiciones, intrigas e inquinas personales, algo así como una versión cínica del camarote de los hermanos Marx.

Si no lo creen hagamos repaso: este Grupo estará formado por dos representantes de Podemos (María Marín y Rafael Esteban); dos diputados de Ciudadanos (Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, las víctimas de la hecatombe tránsfuga de la moción de censura) y ahora se espera la llegada de los tres parlamentarios expulsados de Vox, Juan José Liarte, Francisco José Carrera y Mabel Campuzano (que mantienen ácidas desavenencias entre ellos), y el único que todavía se mantiene fiel a la doctrina de Santiago Abascal, Pascual Salvador.

A la vista de semejante mejunje cabe convenir que será tan difícil convencerles de que posen para una foto grupal que inmortalice el cuadro como que lleguen a un acuerdo sobre quién debe ser el portavoz, su cuota en las comisiones o a quién le corresponde un asesor, una mesa o un ordenador. Lo dicho, todo un espectáculo, de esos que justifican la desafección política de los ciudadanos y que carga las tintas de los cronistas políticos.

Además, todavía están por descubrir otras consecuencias que tendrá esta nueva configuración asamblearia. Entre otras cosas, está en el aire lo que pasará con la Junta de Portavoces y la Mesa de la Asamblea, órganos fundamentales para admitir o rechazar escritos de índole parlamentaria y para establecer el calendario de actividades y la ordenación de las sesiones, ya que es de esperar que Juan José Liarte y Francisco Carrera dejen sus puestos en estos órganos, el primero como portavoz de Vox en la Junta, y el segundo como secretario de la Mesa.

Para poner un poco de armonía en este concierto discordante, la Mesa de la Asamblea Regional se reunirá este lunes en sesión extraordinaria para la toma de conocimiento de las solicitudes presentadas por los diputados de Vox Pascual Salvador y María Isabel Campuzano para ingresar en el Grupo Mixto. Fuentes de la Cámara aclaran que solo se decidirá "sobre la posible admisión a trámite de las iniciativas de los grupos". Los cambios de grupo no entrarán en vigor hasta que no sean autorizados por la Mesa, ya que su sola presentación ante el registro cameral no basta para que se lleven a efecto.

Tras el estupor y los temblores de los últimos días, la jornada de este sábado fue relativamente tranquila. Solo se animó a salir a la palestra el partido Ciudadanos que animó al presidente Fernando López Miras a buscar "acuerdos puntuales con los partidos legítimamente representados" en la Asamblea para no depender de "expulsados y tránsfugas", a los que debería "cesar" de inmediato. La portavoz del partido liberal, María José Ros, tiene claro que Miras debería "acabar con el esperpento de un grupo de desalmados que buscan seguir en una nómina que pagamos todos".