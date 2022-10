El trato personal

Cuando casi ninguno de ustedes había nacido todavía, allá por los finales años setenta del siglo pasado, e incluso antes, comencé yo a conocer a políticos de toda tendencia y condición en este valle de lágrimas que ha sido casi siempre la Región de Murcia. Les parecerá increíble, pero por entonces, a pesar de mi juventud, (¿?) ya escribía yo en los periódicos y esto dio lugar a que se produjera un cierto acercamiento. Por poner un ejemplo, he jugado alguna partida de dominó en el bar de la Asamblea Regional con dos diputados del PP y un presidente del PSOE. Por cierto, las parejas estaban compuestas por el presidente y uno de los del PP y el otro conmigo, que por cierto les dábamos unas palizas de mucho cuidado, mientras ellos se gritaban bastante, pero no diciéndose esas cosas que se dicen ahora en los plenos, sino con frases como ‘¿Te has doblado en el seis?... ¡es que no se le ocurre ni al que asó la manteca!’.

Y es que los políticos de entonces, en su mayoría, una vez que acababan las controversias, los debates públicos y los cabreos propios de su oficio, se preguntaban por la salud, se las tomaban juntos y no sé si harían alguna cosa más. Pondría como ejemplo el caso de ‘el Comunista nuestro de cada legislatura’. Me explico: en la Asamblea, cuando había elecciones regionales, solo conseguía acceder a los escaños un único diputado de la izquierda más a la izquierda, cuya característica principal era ser un trabajador nato que se preparaba cada debate muy a fondo y cada propuesta con sus mejores razonamientos, aun sabiendo que raramente sería votada por el resto de partidos presentes en el hemiciclo. En las sesiones, todos les solían dar caña, tachándolos de idealistas fuera de la realidad, de rojos capaces de comer carne humana y de aún más cosas, pero, en el momento que acababan las sesiones, estos hombres (siempre hombres, en aquellos primeros tiempos) eran muy respetados y considerados por sus compañeros. Era fácil verlos con los de los otros partidos charlando tranquilamente, con la única excepción de algún obtuso, que siempre los ha habido. Para completar esta relación con los políticos regionales, escribí unos perfiles de ellos en tres de las legislaturas y eso dio lugar a unas largas conversaciones, mantenidas en mi estudio, en las que, quizás por el olor a pintura y a barnices, se colocaron un poco y fueron muy sinceros. Siempre he creído interesante colaborar en que los ciudadanos conozcan a nuestros representantes un poco más allá del poster de las elecciones, en los que lo mismo salen bizcos que con una sonrisa más falsa que Judas, así que de aquellas charlas tranquilas nacían unos artículos en los que no se les criticaba ni se les ensalzaba, sino que se les presentaba a los lectores diciendo aquí esta señora, o este señor, aquí sus votantes. Pero, ¿a qué viene todo esto hoy? Pues va de lo que se nos avecina, aunque ya hace meses que está aquí. Me refiero al ambiente entre políticos dado que nos llegan las elecciones. Y pondré un ejemplo. Como todos ustedes saben, el joven dirigente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha sido objeto de mofa, bofa y escarnio en los medios de comunicación de media España en los que podía verse un video donde apoyaba sus aseveraciones en la indiscutible inteligencia y formación de Ortega Smith, su compañero de partido, al que, por cierto, acaba de cargarse Abascal. Pues bien, en vez de tanto cachondeo en las redes sociales y en esas televisiones vendidas al oro de Moscú, sus oponentes debieron valorar la inocencia, la candidez y la confianza en los suyos del líder murciano. Y sus compañeros a aplaudirle, que mira lo que le que ocurre en Vox cuando alguien discrepa: que o se va o lo echan. Últimamente, Ortega Smith y Macarena Olona; antes, todos los demás del grupo parlamentario murciano. Y es que en la Asamblea Regional se comenta que nunca ha habido una legislatura con más mala sombra que esta.