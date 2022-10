La consejera de Educación, Mabel Campuzano, ha presentado este mediodía su renuncia a pertenecer al Grupo Parlamentario VOX para pasar a integrarse en el Grupo Parlamentario Mixto.

Con esta maniobra, tras la fuga de Pascual Salvador comunicada ayer, Vox está a punto de conseguir cortar la financiación que recibían los diputados Juan José Liarte y Francisco Carrera por parte de la Asamblea Regional, ya que cada grupo parlamentario en la cámara murciana debe estar compuesto por, al menos, tres personas.

Cada grupo parlamentario en la cámara murciana debe estar compuesto por, al menos, tres personas. El Grupo Vox lo formaban cuatro (Liarte, Carrera, Campuzano y Salvador). Con la salida de la consejera y del único diputado que quedaba sin expulsar de la formación de Santiago Abascal (Salvador), este órgano queda solo con dos integrantes, por lo que deja de existir y todos pasan al Grupo Mixto.

En el documento con el que formaliza su renuncia, Campuzano asegura que no se ha sentido "integrada, ni por un partido que no me quiere entre sus filas" ni por sus compañeros.

La consejera dice que Vox le ha tenido "al margen de de la actividad" y, atendiendo a su conciencia, toma la decisión de pasarse al Grupo Mixto.

Lee íntegro el comunicado de Campuzano

En mi condición de diputada electa de la Asamblea Regional de Murcia en su X Legislatura, he comunicado de forma oficial a la Asamblea Regional mi decisión de abandonar el Grupo Parlamentario VOX para pasar a integrarme en el Grupo Parlamentario Mixto.

Hasta hoy he pertenecido al Grupo Parlamentario VOX, grupo parlamentario donde no me he sentido integrada, ni por un partido que no me quiere entre sus filas, ni por unos compañeros que me han tenido al margen de la actividad y decisiones del grupo parlamentario, tanto a nivel político como administrativo.

Desde que acepté las obligaciones de Consejera del Gobierno de la Región de Murcia, todo mitrabajo, esfuerzo y decisiones han respondido a la responsabilidad y lealtad que tengo ante el gobierno al que pertenezco.

Basada en la responsabilidad antes mencionada y atendiendo a mi propia conciencia, tomo la decisión anteriormente expuesta y que hago pública mediante este comunicado.