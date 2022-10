El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha culpado a Pedro Sánchez del retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica porque "no quiere sentarse a negociar".

En una entrevista concedida al programa 'Espejo Público' de Antena 3, el jefe del Ejecutivo muriciano ha dicho que no está dispuesto a que los murcianos paguen más impuestos "simplemente porque el señor Sánchez no quiere sentarse a negociar un sistema de financiación autonómica que nos está penalizando".

"Es tan injusto que los ciudadanos de la Región de Murcia tengan que pagar más impuestos porque el Gobierno tenga un sistema de financiación autonómica totalmente injusto y que nos discrimina", ha dicho el presidente murciano.

Precisamente, este es el motivo por el que en la Comunidad murciana aún se trabaja en la eliminación del impuesto de Patrimonio. "Siendo la comunidad autónoma peor financiada, lo tenemos más difícil que otras que ya han dado ese paso". Ha dicho que su equipo lleva estudiando su eliminación desde hace dos años y "hemos empezado bonificándolo", de manera que "aquellas personas que quieren invertir en proyectos estratégicos para la Región se les bonifica el 100%" de este tributo.

Además, ha dicho que tributos como este están "desfasados", como demuestra que no existan en ningún otro país de la Unión Europea (UE). En este sentido, ha defendido la necesidad de "gravar la actividad, la acción", pero no el ahorro. A su juicio, no es de recibo que "alguien tenga que pagar impuestos simplemente por tener un ahorro, un patrimonio". Eso, ha añadido, "aleja mucho a muchas inversiones".

Preguntado sobre el motivo por el que cree que el presidente del Ejecutivo central no quiere abordar una reforma de este sistema, López Miras ha respondido que Sánchez "tendría que decirle que no a muchas cuestiones que le van a exigir aquellos de los que depende el Gobierno", en referencia a "independentistas en Cataluña o también de algunos partidos del País Vasco". Estos, ha comentado, "van a poner sus intereses encima de la mesa, no va a poder negarse como nunca lo hace, y los perjudicados somos los de siempre".

Sin embargo, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso que se celebraba este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al PP de bloquear la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, caducado hace ocho años, igual que la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

En respuesta en el Pleno del Congreso a una pregunta del portavoz de Compromís, Joan Baldoví, el presidente del Gobierno ha dicho que no hay acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica porque enfrente hay "una oposición que no es capaz de ni cumplir con la Constitución Española" y luego "da lecciones de constitucionalismo".

"A nosotros nos gustaría renovar el Consejo General del Poder Judicial y también reformar el sistema de financiación autonómica", ha asegurado Sánchez, que ha apuntado que "dos no bailan si uno no quiere y es evidente que tenemos delante una oposición negacionista que no ha arrimado el hombro durante la pandemia ni está arrimando el hombro ahora durante las consecuencias económicas de la guerra".

Además, ha aprovechado para decir que en España "hay una mayoría que necesita ayuda y una minoría pudiente que puede ayudar a esa mayoría social", y por eso el Gobierno de España ha planteado una propuesta de reforma fiscal, que, "a diferencia de lo que dice la derecha —ha remarcado—, no es un debate antiguo".

En materia de financiación de las comunidades autónomas lo que está haciendo el Gobierno es aumentar sus recursos, con una "cifra récord" de 135.274 millones de euros dentro de la financiación autonómica en los Presupuestos Generales del Estado, que es un 24 % mas que en 2022. De esa cantidad, 124.293 millones de euros corresponden a entregas a cuentas y otros 10.981 millones a la liquidación del año 2021.

Paralelamente, los ayuntamientos van a recibir en 2023 del sistema de financiación 23.235 millones de euros, un 5 % más que en 2022, ha indicado Sánchez.

Aunque no ha mencionado el fondo transitorio de nivelación que pedía Baldoví, Sánchez sí ha afirmado que recoge "el guante": "Queremos reformar el sistema de financiación autonómica, pero es evidente que con esta oposición negacionista que es incapaz de cumplir con la Constitución... no vamos a pedirle peras al olmo".

"Sabemos perfectamente cual es la estrategia de la derecha y en todo caso el compromiso del Gobierno de España con la financiación autonómica y de los entes locales es total y absoluta", ha manifestado.

Joan Baldoví ha preguntado a Sánchez si contempla en los próximos Presupuestos Generales del Estado un Fondo Transitorio de Nivelación para igualar a las comunidades autónomas peor financiadas a la media de financiación, mientras no entre en vigor el nuevo sistema autonómico de financiación.

El diputado valenciano ha señalado que "el Consejo General del Poder Judicial lleva cuatro años caducado y nos parece escandaloso, el sistema de financiación lleva ocho años y nos parece menos escandaloso, bienvenidos al paraíso", ha comentado citando a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En su intervención, Baldoví ha precisado que el fondo transitorio de nivelación que reclama es para Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana y que "supondría solo 2.000 millones de euros en un gasto social de 274.000 millones, solo un 0,7, una nimiedad".

"Reducción de impuestos total"

Además del impuesto del patrimonio, el máximo dirigente autonómico de la Comunidad ha comentado en su entrevista en Antena 3 que en la Región de Murcia se inició hace algunos años "una senda de reducción de impuestos total".

"Eliminamos el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Somos la única comunidad de España que tiene incluso donaciones hasta el tercer grado de parentesco eliminado y estamos en una senda de bajada progresiva del IRPF cada año", ha precisado.

En este sentido, ha recordado la reciente aprobación, por parte del Ejecutivo regional, de la deflactación en más de 4 puntos del IRPF.

Para López Miras, bajar impuestos es una buena iniciativa para ayudar a las familias, especialmente en el actual contexto, marcado por los elevados precios. "Cualquier medida que se tome para aliviar un poco la presión fiscal que tienen, esa carga que tienen cada mes, yo creo que va a ser buena", ha agregado.