Los consejeros de Agua de Andalucía y Murcia, Carmen Crespo y Antonio Luengo, respectivamente, han reclamado este miércoles al Gobierno que "se corrija la injusticia" del recorte aplicado actualmente al trasvase Tajo-Segura, y que se "pongan las bases para que en el futuro no se siga ahondando en este problema". Crespo y Luengo han hecho estas reclamaciones durante el encuentro que han mantenido en la feria Fruit Attraction, de Madrid, donde Crespo ha añadido que Andalucía y Murcia reivindican unidas "una transferencia de agua desde el Tajo a la zona del levante y el sur de España, fundamental para las producciones agrícolas".

La consejera andaluza ha reiterado la queja de ambas regiones sobre la decisión del Ejecutivo de transferir únicamente 7,5 hm3 para abastecimiento, a pesar de que había "argumentos científicos" que respaldaban el trasvase de hasta 20 hm3, y ha incidido en que hay 23.000 hectáreas de cultivos que se nutren de los recursos hídricos procedentes del trasvase para poder producir "de forma sostenible".

La responsable de Agua en Andalucía ha afirmado que "no podemos dejar que las decisiones políticas estén por encima de las técnicas en el Tajo-Segura", y ha considerado "fundamental" que "se concluyan las obras en la cabecera del Tajo" en lugar de aumentar los caudales ecológicos. Para Crespo, esta última medida supondría "un ataque más a este trasvase".

Por su parte, el consejero de Murcia ha apuntado que "tenemos un problema no solamente en la Región de Murcia, en el Levante, sino en todo nuestro país", porque, según él, "no hay un reparto equitativo de agua".

En relación al trasvase Tajo-Segura, Luengo ha explicado que "independientemente del carácter político que hubiera en nuestro país, siempre se entendió que era la herramienta básica y necesaria para garantizar el desarrollo económico y social, y hoy, como se ha demostrado, también medioambiental del Levante español".

Ante esta situación, se ha preguntado el motivo por el que "ahora se pone en duda esa infraestructura básica y vital que garantiza el desarrollo" en esta zona de España, y ha recalcado que "la sequía que está sufriendo el país se resuelve con infraestructuras". Luengo ha pedido que "impere el sentido común", que se "escuche la voz de los técnicos y se lleven a cabo las infraestructuras necesarias para poder garantizar los recursos hídricos en todo el país".

José Vélez: "Más claro no puedo ser, el Trasvase es irrenunciable para nosotros"

El secretario general del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, ha dicho este miércoles en la feria Fruit Attraction que "mientras el Gobierno de España invierte en infraestructuras hídricas, el PP solo sabe confrontar y poner pancartas".

"Lo que necesitan los regantes de la Región es seguridad hídrica y ni el Gobierno regional ni el PP han aportado soluciones. Nos demuestran que son incapaces de gestionar", ha dicho el líder de la oposición en Murcia, quien cree que los miembros de su partido "no tenemos que escondernos ante nada ni ante nadie para hablar de agua". Ha abogado por acometer infraestructuras hídricas y, al respecto, se ha preguntado por las que ha hecho el Gobierno regional para resolver el problema de la falta de agua.

Vélez ha destacado que "el Gobierno de España seguirá estando comprometido y, prueba de ello son los 700 millones de euros que tiene previsto invertir para unir las desaladoras con las infraestructuras del trasvase, la ampliación de las desaladoras de Águilas, Valdelentisco y Torrevieja y la construcción de placas fotovoltaicas para obtener un precio razonable". El líder de los socialistas en la Región ha señalado que "vamos a lograr lo que los regantes necesitan: seguridad hídrica".

Vélez ha añadido que "los socialistas de la Región estamos comprometidos con los agricultores y agricultoras y creemos en el equilibrio hídrico. El cambio climático hará que venga menos agua. Lo que hace un gobierno serio es prepararnos para lo que está llegando". En cuanto al trasvase Tajo-Segura, el secretario general del PSOE en la Región ha reiterado que "el trasvase es irrenunciable para nosotros. El PP de la Región no me entiende cuando hablo pero yo más claro no puedo ser".